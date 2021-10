CyL vuelve al riesgo medio tras un mes por debajo de 50

Castilla y León regresa hoy al riesgo medio de COVID-19 al alcanzar la incidencia acumulada los 52 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, a pesar de que en las últimas 24 horas no se registró ningún fallecido en los hospitales de la Comunidad.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, avanzó estos dos datos minutos antes de participar en la clausura de la jornada de presentación del 'Plan persona. Centrando la asistencia sanitaria en ti', que se celebra en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde aseguró que estaba contenta por no tener que comunicar ningún deceso más.

En ese sentido, la titular de Sanidad indicó que la incidencia acumulada está creciendo puesto que el indicador a siete días se sitúa en los 27 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, lo que a su juicio muestra una tendencia al alza. Casado recordó que la Comunidad estuvo a punto de lograr una actividad del virus propia de la "nueva normalidad", cuando llegó a los 27 casos a 14 días, ahora ya en 52.

No obstante, aseguró que los expertos les trasladan que habrá una subida "no grande" en esta ocasión, debido a la vacunación, que recordó alcanza al 92 por ciento de la población diana, y confió en que por tanto no haya una sexta ola en la Comunidad. Además, señaló que por el momento no se han detectado un incremento de las hospitalizaciones en planta y en las unidades de cuidados intensivos.

Al respecto, la consejera expuso que esto está vinculado con la vacunación contra el COVID, si bien recordó que la presión sobre los hospitales se detecta a los diez o 15 días después de producirse el ascenso en la curva de contagios. Además, apuntó que en la quinta ola el impacto sobre el sistema sanitario fue menor que en las anteriores.