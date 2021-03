Saúl Berjón, el mago de la banda

Cuando el Burgos Club de Fútbol anunció el fichaje de Saúl Berjón, la gran mayoría de los aficionados lo acogieron con escepticismo. Y no era para menos. En las últimas temporadas la llegada de veteranos procedentes de categorías superiores no había funcionado. Meses después, el propio Saúl Berjón se ha encargado de disipar todas las dudas y con su juego se ha convertido en una de las estrellas y pieza clave en el extraordinario rendimiento del equipo, ya clasificado para la Segunda División B Pro y favorito para jugar el play off de ascenso a Segunda.

La calidad desplegada por Saúl Berjón en la banda izquierda no es de esta categoría. Su facilidad para generar peligro es espectacular, pese a los intentos de sus rivales de frenarlo. Y de su trabajo, con siete asistencias, se han beneficiado sus compañeros, además de lograr tres goles, dos en Liga y uno en Copa.

Y los más preocupados por su estado físico (en mayo cumplirá 35 años) se han encontrado con un futbolista en forma, capaz de jugar 18 partidos, 16 en Liga y dos en Copa del Rey. De hecho, solo se ha perdido uno, ante el Langreo en El Plantío por unas pequeñas molestias físicas, y el Burgos acabó perdiendo por 0-2.

El gran artífice de la llegada de Saúl Berjón al Burgos fue Michu. Pocos como el director deportivo conocían las virtudes y estado físico del jugador. Coincidió con él en las categorías inferiores del Oviedo y posteriormente en el primer equipo. Michu no tenía dudas de su rendimiento y acertó al convencerlo del proyecto del Burgos CF y su apuesta por luchar por el ascenso a Segunda (...).

