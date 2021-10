Cortarán las raíces de los olmos del parque Buenavista

Las concejalías de Vías Públicas y de Medio Ambiente han alcanzado un punto de encuentro para evitar la tala de los 20 olmos del paraje Buenavista y, al mismo tiempo, renovar la deteriorada acera en uno de los perímetros del parque. La solución pasará, según explica el edil de Cs, Miguel Balbás, por levantar el actual pavimento para, a continuación cortar las raíces hasta dejar 15 o 20 centímetros y reurbanizar ese espacio.

Cabe recordar que inicialmente el área técnica de Vías Públicas apostaba por la eliminación de los árboles, mientras que en Medio Ambiente lo que pretendían era ampliar la zona verde para que los olmos pasaran a integrarse en el interior del parque. Proponían emular lo que existe en la actualidad en la avenida de Cantabria, que no es otra cosa que dejar una mínima acera para que las personas que se bajen o suban de un vehículo estacionados no pisen directamente en la zona verde. Se reservarían unas plazas en las inmediaciones para personas con discapacidad ya que ellas sí tendrían dificultad para poder acceder a un turismo. La solución no era sencilla, pero se oponían a una posible replantación ya que, debido a su importante tamaño, entendían que la posibilidad de supervivencia era mínima.

Aunque en los últimos años se ha consolidado el argumento de que no pasa nada por talar aquellos árboles que no tienen un especial valor, en Medio Ambiente no entendían por qué se tienen que eliminar si su estado de salud es óptimo.

En el terreno medioambiental, lo que se plantea es «realizar una poda más ambiciosa en la época del año correspondiente» en uno de los laterales del parque. Se propone renovar el arenero en tanto que «se concretan soluciones más definitivas» e instalar en una parte suelo de caucho. «Se procederá a la reparación, pintado y puesta en valor» de los parques infantiles.

Balbás detalla que la idea es que los trabajos se inicien a principios del próximo año con el contrato de ejecución de unidades de obra que el Ayuntamiento tiene adjudicado a la empresa Jacinto Lázaro. El edil lamenta que no se puedan ejecutar en este 2021 ya que los recursos disponibles para este ejercicio ya están agotados.

Fuente y pérgola. Ya en el interior del parque, el área de Vías Públicas tiene previsto realizar otro tipo de actuaciones como la mejora de algunos de los caminos y, además, se quiere actuar en la pérgola y construir una fuente en un parterre de arena que está en desuso. En este caso, da por sentado que habrá que licitar los trabajos.

El Servicio Municipalizado de Deportes también tiene tarea en este espacio de la ciudad. A esta área municipal le corresponde la construcción de una pista de parkour (una actividad deportiva que consiste en hacer acrobacias sirviéndose del mobiliario urbano) y otra de pump track (un circuito para bicis y patinetes con pequeñas subidas y bajadas).

Preocupa también la zona del parque en la que se encuentra instalada la pérgola antes mencionada ya que en ese entorno «abunda el menudeo» (venta de sustancias prohibidas) y «otras actitudes poco Saludables», tal y como se recoge en un documento elaborado tras la participación de un buen número de áreas municipales. La idea es mejorar la iluminación para tratar de evitar estos malos hábitos.

El parque de Buenavista es también una de las zonas escogidas por el bipartito para ubicar allí una de las 10 zonas de esparcimiento canino. Hasta que eso ocurra, lo que ya se ha hecho es colocar allí una fuente para que puedan refrescarse las mascotas.