Peligra el inicio del título de Piloto Comercial este curso

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó el pasado mes de junio la implantación del título propio de Piloto de Aerolínea Comercial de Transporte de Personas y Mercancías. La intención inicial pasaba por empezar las clases en septiembre, aunque posteriormente se marcó octubre como horizonte, si bien el tiempo se va echando encima y aún no hay fecha para el arranque, por lo que su puesta en marcha podría posponerse hasta el próximo curso.

El motivo de este retraso, según fuentes de la institución académica, radica en la adjudicación de la formación práctica de este grado de 204 créditos (tres años de duración) a una escuela oficial acreditada (ATO). El concurso se publicó el pasado verano por un importe de 1,7 millones de euros, calculado teniendo en cuenta el número máximo de plazas ofertadas (28 y un mínimo de cinco). Se presentaron dos propuestas, una del centro Flyby, que opera en el aeropuerto de Villafría y siempre ha mostrado interés por esta titulación superior, y otra de la Unión Temporal de Empresas (UTE) World Aviation & Aero Link Air Service. La Fundación General de la UBU, de quien depende la gestión de estas enseñanzas, requirió documentación complementaria a ambas firmas, tal y como queda recogido en la Plataforma de Contratación del Estado, en la que solicitaba aclaraciones sobre la adaptación de horarios de las clases impartidas en el campus y en la escuela, así como dónde se realizarían los vuelos y la ubicación concreta de los simuladores.

La información se pidió con fecha del 21 de septiembre, aunque aún no se ha resuelto el concurso. Las mismas fuentes precisan que se ha pedido también un informe a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea(AESA) sobre si «puede impartir o no esta formación una UTE». La respuesta por parte de esta entidad aún no ha llegado y condiciona la adjudicación del mismo, al igual que «la matrícula de los alumnos que puedan estar interesados». No obstante y una vez que se resuelva el procedimiento, tendrá que establecerse un plazo para la presentación de posibles recursos.

Título asegurado. Con todo ello, el inicio de las clases en octubre resulta imposible, por lo que estas se tendrían que retrasar hasta noviembre en el mejor de los casos. Es aquí donde la UBU debe valorar si arranca el nuevo grado este curso o si lo pospone hasta el siguiente y cuenta con una mayor promoción del mismo, una opción que no descarta la institución. En cualquier caso, la Universidad de Burgos deja claro que la titulación «no peligra en absoluto» y reitera su apuesta por unos estudios muy demandados, dentro de un mercado laboral como el de la aeronáutica que está en «continuo crecimiento», además de que considera que supondrán una «gran proyección nacional e internacional».