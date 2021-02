¿Qué ocurrió en 1921?

Hace cien años el periódico tenía cuatro páginas, estaba escrito a seis columnas separadas por corondeles (líneas verticales)y por ladillos (títulos en negrita) para diferenciar las noticias. La publicidad iba ganando peso según avanzada el diario hasta asumir todo el espacio de la contraportada, y el tamaño de la página era tipo sábana.

En 1921 Sobrinos de Valentín Marcos y Casa Munguía eran dos establecimientos que se anunciaban con asiduidad; el pan de un kilo costaba 0,75 pesetas y la hogaza de dos, 1,45; dependiendo del tendido, ir a los toros suponía desembolsar entre 5 y 125 pesetas, y viajar a Aranda en autobús tenía un precio de 7 pesetas. Ese año abrieron sus puertas la farmacia del Espolón (entonces Amézaga y Cano, también con droguería) y el Bar España, en Laín Calvo, dos locales que hoy siguen abiertos.

Hace un siglo Diario de Burgos auguraba «un brillante porvenir» al joven orfebre Saturnino Calvo; mencionaba las «preciosas composiciones» de Antonio José, Polka brillante y Mazurka; el ceramista Simón Calvo (que, aunque compartía apellido con ‘maese’ no era familia) exponía en el Consulado del Mar junto a Leoncio García -cuya saga artística continuará con su hijo Román-, y se criticaba el «abandono» de los gigantones.

Al inicio de los felices años 20 la provincia celebró el séptimo centenario de la Catedral con todo tipo de actividades, y la efeméride fue contaba con fotografías -algo que no tenía la prensa escrita- en revistas nacionales. «Hay dos hechos determinantes para el éxito del centenario desde el punto de vista de la prensa y su proyección: una fue la presencia de los reyes, Alfonso XIIIy Victoria Eugenia, y el otro asociar el centenario al traslado de los restos del Cid y doña Jimena a la basílica. De no ser así, hubiera sido un centenario más. Ese mismo año se celebró el sexto de la catedral de Palencia y no tuvo, ni mucho menos, la misma repercusión en prensa. La diferencia es abismal», señala María José Zaparaín.

