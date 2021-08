«Cada uno encuentra su propia interpretación en los libros»

Un espacio de ‘calma, ilusión e ideas’, así define Marta López (o artísticamente conocida como Marta Luna), actriz y acróbata de la Compañía de Circo y Teatro Tiritirantes, a la lectura. «Me gustan los libros porque cada uno encuentra su propia interpretación, dejan abiertos los caminos para crearse sus propios imaginarios; esas son las miles de posibilidades que ofrece un libro ante una pantalla», declara. López confiesa no tener un único título favorito, pero destaca una serie de títulos que, en cierto modo, le han motivado e inspirado tanto en su ámbito laboral (para crear espectáculos con su compañía o impartir clases de circo) como en el personal (para sacar conclusiones sobre la vida). En definitiva, unas propuestas literarias con un fuerte trasfondo ético y cargadas de valores que invitan a reflexionar.

La primera lectura es obra de Eduardo Galeano, autor cuya narrativa admira. «Me gusta mucho cómo escribe Galeano y cómo dice las cosas: cuenta realidades muy dramáticas de una forma sorprendente, no negativa; aunque lo que dice es completamente duro», comenta. Y, entre sus piezas publicadas, destaca: Patas arriba: la escuela del mundo al revés (1998). E libro consta de varios capítulos independientes en los que se recogen diferentes cuestiones sangrantes de la sociedad como el consumismo, las injusticias, las desigualdades, el racismo, etc. En definitiva, «una crítica a la sociedad, a las instituciones y a cómo funciona el mundo; al cinismo de muchas leyes y estados». A pesar del transcurso del tiempo, pues la obra del periodista y escritor uruguayo se escribió hace 23 años como una crítica a la realidad de ese momento, muchas de las cuestiones abordadas se pueden extrapolar hasta nuestros días, por lo que no resulta difícil encontrar similitudes con la sociedad actual. «Lo que no cambia permanece. Siento muchas situaciones a mi alrededor que son como se describen en el libro: de injusticia, educación de clases, miedos de la sociedad o por la salud, diferencias sociales y entre países, etc.», lastima López.

Por otro lado, la concepción del tiempo también es un asunto preocupante para la también actriz. «Vivimos en un mundo en el que hacemos muchas cosas pero no tenemos tanto tiempo para disfrutar, escuchar, jugar, relajarnos...». Así pues, las reflexiones extraídas de Momo (1973), de Michael Ende, hacen que la novela se convierta en su segunda propuesta. Una lectura juvenil que promueve los valores del tiempo, la amistad y la importancia de las pequeñas cosas. «Es una niña a la que todo el mundo quiere porque tiene tiempo, que es una cosa que nos falta ahora. Una niña que dedica el tiempo a escuchar, que es lo que mucha gente necesita: ser escuchado», continúa. Asimismo, confiesa que el personaje de la obra puede ser una aspiración para ella y que en ocasiones le sirve de referencia para plantear sus clases. «Buscar el aprendizaje a través del juego y darle tiempo; no necesitar que se aprendan las cosas todos a la vez en un momento concreto». Finalmente, otra de las cualidades de la pequeña protagonista que ha llamado especialmente su atención es su gran capacidad de imaginación. «Ese generar juegos imaginarios que en la infancia es muy importante, y que cada vez, con las nuevas tecnologías, se hace menos», concluye la acróbata aérea.