Y después de 64 partidos... Juanma descansó

Juanma es una pieza básica para el Burgos CF desde la campaña 19-20, en la que llegó a El Plantío de la mano de Fernando Estévez. Ha sido el máximo goleador del Burgos CF en las dos últimas temporadas. En la primera compartió este honor con Toché y Pisculichi después de lograr 5 dianas, en la pasada hizo 10, incluida la que consiguió en el primer partido del play off ante el Calahorra desde el punto de penalti. En la actual es también el mejor artillero con 3 tantos y ha marcado la mitad de los goles que ha logrado el conjunto castellano. Como blanquinegro ha batido la puerta contraria en 18 ocasiones.

Ante el Alcorcón, el partido con peor bagaje ofensivo de la temporada, el Burgos le echó de menos y es que se ha convertido en el futbolista más incisivo del conjunto castellano.

Ha contado con la confianza de los tres entrenadores que ha tenido como jugador del Burgos -Estévez, Salmerón y Calero- y ha acumulado 64 partidos consecutivos con la zamarra burgalesa. El dato es que, desde su llegada, el sevillano había participado de forma ininterrumpida en todos los partidos oficiales del equipo, acumulando 5.180 minutos sobre el terreno de juego. El del domingo en Alcorcón es el primer encuentro que se pierde desde que fichó por el Burgos CF.

En el partido 65 descansó. Era algo que venía avisando Julián Calero con anterioridad. Ya en la previa del partido ante el Mirandés el entrenador madrileño puso en duda la participación de su pichichi. Sin embargo, disputó casi 70 minutos y estuvo cerca de inaugurar el marcador en la primera mitad.

«Quizás es mejor que pare ahora para someterse a un tratamiento, que perderle después por más tiempo», comentó Calero el pasado viernes, antes de afrontar el partido ante el Alcorcón.

Cuando la expedición blanquinegra llegó Santo Domingo, Juanma ya sabía que no jugaría de inicio, que le tocaría vivir el partido desde el banquillo. Llegaron los cambios y el andaluz tampoco entró en la rotación pese a que el equipo no estaba funcionando en ataque. El cuerpo técnico prefirió ser prudente y no correr riesgos (...).

