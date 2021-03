«El triunfo contra Cangas nos ha devuelto confianza»

Optimismo renovado en el seno del Blasgón y Bodegas Ceres para iniciar la semana tras la última victoria cosechada por el equipo en Cangas. La importancia de los dos puntos obtenidos ante un rival directo como es el gallego abre de nuevo una pequeña ventana a la salvación final y así lo ha interiorizado una plantilla ribereña que, motivada por haber cortado en seco su mala trayectoria en este 2021, entrena ya con la mente puesta en su siguiente objetivo liguero; Puerto Sagunto el próximo día 17 de marzo.

«Con la victoria en Cangas hemos recuperado un poco la confianza», ha reconocido el extremo ciudadrealeño Brian Negrete a DB. Una sensación que necesitaban volver a sentir dentro del vestuario del Príncipe de Asturias cuanto antes porque, a pesar del esfuerzo que todos realizaban sobre la pista día a día, «la moneda parecía caer siempre del mismo lado», indica.

No ocurrió, afortunadamente para los arandinos, lo mismo el pasado sábado en O Gatañal. Allí, el equipo aprendió a sufrir para mantener a la postre el resultado en el marcador y acertó a realizar un encuentro intenso en el que, además, valora, «supimos remontar en el momento adecuado y cerrar también cuando debimos».

Es precisamente ese paso adelante dado en partido, el que hace que la plantilla ribereña pueda volver a ilusionarse en lo más inmediato, aunque con cierta cautela, con la posibilidad salvar la categoría a final de temporada. Un destino para el que queda aún mucho por recorrer, pero también para el que los pupilos de Alberto Suárez parecen haber descifrado, finalmente, la receta del éxito: luchar cada balón como si fuese el último.

«Al final todos tenemos claro que, si no mordemos, no tenemos nada que hacer», valora el propio Negrete. Y es que, como recuerda, «lo ha dicho ya Alberto varias veces. Si nos ponemos a comparar equipos, seguramente haya pocos en Asobal a los que nos podamos enfrentar jugador por jugador». Por eso, «si no tenemos ese carácter de pelear todas las bolas, no tenemos nada».

Lo que sí tienen en Aranda, al menos por el momento, son dos puntos más en su casillero. Los primeros de otros tantos más que tendrán que sumar para garantizar la permanencia, sin duda, pero también los primeros de muchos que, si es por ganas, finaliza, «no faltarán».