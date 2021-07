El Ministerio dice desconocer el proyecto del Mercado Norte

De sorprendente podría calificarse la contestación que ha dado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo respecto al proyecto del nuevo Mercado Norte. En una pregunta realizada sobre esta cuestión por parte de los senadores del PP Javier Lacalle y Cristina Ayala, el departamento gubernamental asegura «desconocer» dicha actuación y considera «prematuro adelantar si hará o no aportación económica».

Los senadores dejan constancia por escrito de la demolición de la actual plaza de abastos por parte del Ayuntamiento, además de transmitir la intención de este de solicitar colaboración económica al Gobierno como en su día se realizó para el Mercado Sur. «¿Va a financiar parte del mismo esta Administración? Si la respuesta fuera positiva, señalar la cantidad y distribución plurianual en los presupuestos del Estado», reza el escrito remitido el pasado 8 de junio.

La contestación por parte del Ministerio de Industria llegó la semana pasada exponiendo no tener conocimiento de la actuación. Una explicación que no concuerda con la reunión por videoconferencia que mantuvo en enero el alcalde, Daniel de la Rosa, con la titular de esta Cartera, Reyes Maroto, para abordar precisamente la aportación de fondos estatales para la construcción del nuevo mercado. Bien es cierto que el regidor no obtuvo una confirmación al respecto, aunque sí la línea que tenía que seguir para poder obtenerlos y que contaba con «muchas posibilidades», además de que «intentarían aportar» la misma financiación que la Junta, según dijo el primer edil.

(Más información en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)