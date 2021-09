Los alumnos del Santa María no irán al Icede hasta el día 27

Los alumnos de Educación Primaria del Colegio Público Santa María de Aranda de Duero no se trasladarán al Icede hasta el 27 de septiembre. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la capital ribereña en una nota, en la que sostienen que las instalaciones del Icede ya están "operativas y perfectamente adecuadas". Sin embargo, el Director General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León les habría comunicado este viernes que dicho cambio no podrá ser efectivo hasta dentro de una semana.

Cabe recordar que cerca de 270 escolares del Colegio Santa María tendrán que trasladarse al Icede durante el primer trimestre del curso, mientras se llevan a cabo una serie de obras de mejora de la eficiencia energética en su propio colegio.

Aunque en un principio se preveía que los alumnos podrían trasladarse al Icede el lunes 20 de septiembre, finalmente no será hasta el 27. Desde el Consistorio arandino defienden que desconocen las razones que motivan esta fecha. No obstante, fuentes de la Consejería de Educación indicaron a este periódico que el cambio se producirá cuando "esté todo listo" en el Icede, "ya sea el 20, el 22 o el 25", siempre primando "la seguridad y bienestar de los niños, que no pueden estar ni en un centro en obras ni en un centro que no reúna las condiciones".

Desde el Ayuntamiento de Aranda apuntan en una nota que las instalaciones están listas desde este viernes, a falta de que la Dirección del Centro les indique cuándo trasladar unas pizarras y otro tipo de material educativo.

Finalmente, subrayan que las obras contratadas en el Colegio Santa María se iniciarán en el momento en el que el centro esté a su entera disposición.