Correr más y ganar menos

«Ya no es como antes, no estamos de autónomos y ahora por contrato te ponen un horario y te meten ahí todos los pedidos», resumen algunos riders de Glovo en Burgos ante los cambios que se están produciendo en las últimas semanas para regular su actividad. Según explica David Otero, repartidor a domicilio de esta empresa, desde el 15 de marzo, han pasado a ser asalariados pero lejos de beneficiarles ha provocado que «lo que antes ganabas en una quincena ahora te haga falta todo el mes».

Siempre acostumbrados a ir con sus bicicletas o motos lo más rápido posible para intentar llegar lo antes posible y hacer el máximo número de pedidos en un día para traducirlo en una mayor cantidad de dinero, algunos repartidores a domicilio comentan que los cambios que se han introducido generan que su trabajo sea mayor al tener unas horas establecidas y acumularse el número de encargos con un número de riders inferior. No pueden trabajar cuando quieran, se tienen que ajustar a un horario establecido de ocho horas como máximo -que se facilita uno o dos días antes- en lugar de organizarse ellos como ocurría tradicionalmente y «tienes que llegar a tantos pedidos para poder ganar lo mínimo». José Álvarez, otro rider, expresa que como mínimo han de hacer dos a la hora, aunque aún desconocen muchos aspectos de la normativa.

«Antes se podían ganar 800 o 1.000 euros en quince días y ahora para eso mismo hace falta todo el mes», manifiesta Otero, a lo que Álvarez añade que «tienes que quitarle a eso los impuestos y te queda una mierda». Ambos repartidores coinciden en que «hay muchas dudas todavía, están experimentando aquí» y mencionan que compañeros de otras provincias aún no se han visto afectados por este cambio. Otras empresas como Deliveroo aún no lo han llevado a cabo, y así lo expresa Gabi, una joven trabajadora, que comenta que hay incertidumbre respecto al tema y «todavía no sabemos nada».

En los últimos meses los repartidores de las plataformas digitales han protestado en varias ciudades con motivo de la ley rider para que se les permita ser autónomos. Sin embargo, como informó el Ministerio de Trabajo, se dará un plazo de tres meses para que puedan regular la situación laboral de los falsos autónomos para convertirse en asalariados y así tener los mismos derechos que el resto de trabajadores.

Hostelería abierta. Con la pandemia han podido seguir trabajando prácticamente al mismo ritmo que lo hacían antes, aunque ahora con el interior de los restaurantes abierto sí han notado que la gente pide un poco menos porque muchos ya optan por acudir directamente a consumir a los establecimientos. David Paramillo, de Glovo, reparte con su moto y reconoce que los fines de semana sigue habiendo una cantidad alta de pedidos, y un sábado o un domingo pueden alcanzar los 15 o 20. Aunque hay que tener en cuenta que dependiendo el medio de transporte que utilicen esto puede variar.

Igualmente, hace unos meses también comentaban en este sentido que el hecho de que los bares permanecieran cerrados -como ocurrió en noviembre- y pocos se animasen a preparar comida para llevar hacía que su actividad bajase considerablemente. Eso sí, todos coinciden en que durante los fines de semana es cuando se da el mayor número de pedidos, especialmente cuando todo cierra y el toque de queda vacía las calles se multiplican los encargos.

Alternativa al cierre. Fuentes de Glovo han explicado a este periódico que la "externalización en Burgos se ha planteado como alternativa al cierre de la operativa en la ciudad" y para mantener la operativa y no perjudicar a todos los implicados.

"Hay diversos elementos que hacían inviable el servicio en Burgos y hemos optado por esta opción para no dejar sin servicio a los restaurantes y usuarios de la zona pero, sobre todo, sin alternativa para los repartidores que colaboraban hasta el momento en la zona", recalcan desde la compañía.