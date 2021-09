Moscú descarta recontar los votos electrónicos para la Duma

Las autoridades electorales de Moscú descartaron hoy la posibilidad de un recuento vinculante de los votos electrónicos emitidos durante las elecciones legislativas después de que la Cámara Pública de la capital rusa anunciase su revisión.

"Tras ser anunciados los resultados de las elecciones, solo un tribunal puede tomar la decisión sobre un nuevo recuento. Los resultados de las elecciones en Moscú ya fueron publicados, no es posible volver a contar" los votos, declaró el vicepresidente de la Comisión Electoral de la capital rusa, Dmitri Reut, citado por la agencia Interfax.

Este miércoles, la Cámara Pública de Moscú, órgano supervisor de las elecciones a la Duma o Cámara baja del Parlamento ruso, anunció que haría un nuevo recuento de los votos electrónicos en la capital, proceso empañado por múltiples acusaciones de fraude.

Poco después del anuncio, que generó mucha expectación, el jefe de la comisión observadora de la entidad, Alexéi Venedíktov, matizó que no se trataba de "un recuento vinculante" sino de "una comprobación para confirmar o descartar sospechas de que hubo un mal conteo".

Venedíktov, quien es director de la emisora Eco de Moscú, declarada "agente extranjero" por las autoridades rusas por su postura crítica hacia el Kremlin, había pedido a la Comisión Electoral Central (CEC) conservar todos los documentos impresos de la votación en línea para compararlos con los datos digitales.

Reut declaró que la propuesta de la entidad supervisora estaba dirigida a "establecer de modo independiente la veracidad del conteo de los resultados de la votación en línea por medio de una auditoría".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que la "comprobación" de los resultados de la votación electrónica en Moscú refuerza el nivel de confianza en las elecciones.

"No se trata de un recuento en el sentido directo de la palabra, es una especie de comprobación que no solo no socava, sino que incrementa el nivel de confianza en los resultados de las elecciones", afirmó.

El representante de la presidencia rusa afirmó que se trata de una muestra de "total transparencia" y que el Kremlin considera la votación electrónica "segura, cómoda y rápida".

Las principales acusaciones de fraude vinculadas a los votos electrónicos provinieron del Partido Comunista de Rusia, que vio caer considerablemente sus resultados en Moscú después de que la CEC sumase los datos de la votación en línea al recuento general de votos.

El resultado del voto electrónico en la capital rusa tardó varias horas en hacerse público, lo que aumentó las sospechas de fraude.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, retuvo la mayoría constitucional en la Cámara baja del Parlamento ruso y ganó todas las circunscripciones electorales moscovitas.