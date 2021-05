15 militares resultan heridos en unas maniobras en Albacete

Un grupo de 15 militares, 14 de ellos miembros del Tercio Gran Capitán primera de la Legión de Melilla y uno de la Academia de Infantería de Toledo, han resultado heridos la tarde-noche del sábado después de que dos vehículos Blindados Medios sobre Rueda (BMR) de esta unidad sufrieran una colisión mientras realizaban unas maniobras en Albacete.

Las heridas son leves en su mayoría y la práctica totalidad han sido datos de alta horas después del siniestro salvo uno de ellos, que ha quedado en observación en el hospital General Universitario de Albacete.

Según ha informado un portavoz castrense, el accidente ha ocurrido alrededor de las 20,00 horas del sábado durante las maniobras que unidades de la Comandancia General de Melilla realizan en el Campo de Maniobras de Chinchilla (Albacete).

El responsable de comunicación de la Comandancia General de Melilla ha detallado que el accidente ha tenido lugar cuando dos vehículos Blindados Medios sobre Rueda (BMR) del Tercio Gran Capitán primera de la Legión "han sufrido un alcance durante la realización de un ejercicio táctico".

Los ocupantes de los dos vehículos son un sargento del Tercio Gran Capitán, un sargento alumno de la Academia de Infantería de Toledo y trece caballeros legionarios del Tercio Gran Capitán.

El portavoz militar ha asegurado que "el accidente no ha revestido gravedad, no obstante, el personal afectado ha sido evacuado al hospital General Universitario de Albacete" donde han sido valorados para su diagnóstico final, dando de alta a la mayoría salvo uno de ellos, que ha quedado ingresado en observación, aunque no se teme por su integridad física.