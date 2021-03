Nora tiene su propio cuento

Después de salir de clase de Inglés, Nora montaba en bicicleta por Ibeas mientras su madre, Emma, nos contaba los avances de la pequeña. Desde hace año y medio va al colegio y hace una vida normal, salvo las once horas nocturnas que necesita estar enganchada a una máquina de diálisis. Han recuperado la vida en familia y la salud de la niña de 7 años ha mejorado, mientras esperan el momento para realizar un trasplante del riñón de su madre.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil y a Emma la enfermedad de su hija le ha enseñado a «vivir el día a día sin pensar en el futuro. Ahora está estable, hace vida normal, vivimos en un pueblo y eso es lo que importa. Cuando llegue la hora del trasplante ya veremos porque de momento hay que esperar a que su vena tenga un diámetro más grande», apunta.

Nora nació con una enfermedad rara entre las raras: el síndrome nefrótico congénito finlandés. Su diagnóstico le obligó a trasladarse al hospital de La Paz de Madrid para ser tratada en hemodiálisis varios días a la semana durante 4 años. En ese tiempo madre e hija vivieron en la residencia Igual que en Casa, que la asociación Nupa pone a disposición de las familias que necesitan permanecer en Madrid para realizar tratamientos médicos. «Aunque la enfermedad de Nora no entra en las de Nupa, que es una asociación de pacientes con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral -y a mi hija le falla el riñón- nos adoptaron desde el primer momento», señala Emma, que junto al resto de la familia está encantados de que la historia de Nora forme parte del libro solidario de Nupa.

Se llama QUINCE, historias que valen la alegría, y narra las realidades de quince personas afectadas por enfermedades que en la mayoría de los casos requieren hospitalizaciones muy largas y permanecer en listas de espera por periodos que rondan los 300 días. A pesar de todo, y eso es lo que quiere recoger el libro, afrontan la vida abrazando cada oportunidad. «Son historias que crean empatía y transforman a quien las lee», afirman desde Nupa.

Los cuentos están escritos por Alba Santos, directora de la asociación, y cada historia está ilustrada por un artista. El dibujo de Nora lo firma Noemí Villamuza que, como el resto, colabora altruistamente en la edición. QUINCE, historias que valen la alegría se publicará con una campaña de micromecenezgo en Verkami que permitirá no solo editar el libro, sino ayudar a las familias que atraviesan situaciones tan duras como las de Nora a tener una mejor calidad de vida.

En el dibujo de Villamueza la pequeña aparece con una camiseta que es un puzle «por la pieza que le falta, que es un riñón» y sobre un cactus que florece, una planta que para la familia es todo un símbolo: «Nos gusta lo que representa. Es fuerte, aguanta lo que le echen y también da flores y alegrías, como las sonrisas que compartimos. Yo tengo tatuado un cactus y mi madre, la abuela de Nora, tiene otro y eso que ella siempre ha sido muy reacia a los tatuajes», comenta orgullosa también de la cara de felicidad que muestra su hija en la ilustración, que es el reflejo del talante y el carácter de la pequeña.

Porque a Nora no hay nada que le arrebate sus ganas de vivir. «Lo de la máquina lo lleva bien; está acostumbrada y no se queja. Como tiene que estar 11 horas, la enganchamos a las 9 menos cuarto para que por la mañana llegue al colegio», resume Emma, que como su pareja recibió un curso para saber preparar la máquina, un proceso que lleva media hora. La pequeña sabe que ese aparato con el que duerme es imprescindible para que por el día pueda hacer de todo, salvo ir a la piscina porque el catéter no puede mojarse.

Y aunque podría, por precaución la familia no recibe en casa desde que se inició la pandemia. «Con los amigos no nos juntamos y con mis padres solo quedamos al aire libre», reconoce Emma, que no entiende cómo en Castilla y León los cuidadores de este tipo de menores no entran entre los colectivos a los que hay que ponerles la vacuna cuanto antes: «Si cojo el coronavirus a mi hija la tienen que ingresar en La Paz porque la máquina de diálisis no la puede ni sabe utilizar cualquiera. Es incomprensible».