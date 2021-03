Rocío Carrasco destapa "su verdad"

Rocío Carrasco ha contado por primera vez por qué decide suicidarse y cuándo. Es muy importante tener en cuenta la fecha en la que la hija de Rocío Jurado decide quitarse la vida y así lo ha contado ella: "El cinco de agosto de ese año. Es un suceso en mi vida que yo no hubiese verbalizado jamás si no hubiese sido porque sé que se ha puesto en conocimientos de medios de comunicación, lo que pasa que esos medios no lo han hecho público. Sé que tarde o temprano si no lo cuento yo habrá otra persona que lo cuente y creo que me pertenece a mí y solo a mí contarlo".

Pero nos tenemos que remontar a días antes de aquel fatídico día, ya que a Rocío se le pasan por la cabeza muchas cosas: "Antes del día 5 de agosto ponen en mi conocimiento que mi hija va a ir a defender a su padre al plató de GH VIP porque él entra en el programa. Yo en ese momento no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado, nadie lo sabe, pero llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011, con un tratamiento fuerte".

El momento más duro del documental, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, ha sido cuando Rocío Carrasco ha contado cómo intentó quitarse la vida: "Me tomé varias pastillas diferentes y me quedé dormida. Me salvó Fidel que fue el que entró en la habitación porque yo no me levantaba. En el hospital llegué prácticamente dormida, no recuerdo nada. En urgencias me preguntan yo digo que yo no quiero seguir así, en un primer momento digo que me da igual no haberlo conseguido en ese momento porque lo iba a conseguir y que siempre me quedaba el puente de Segovia para poder tirarme y de ahí me ingresan en otro hospital que tenía una planta especializada para eso".

Es en ese momento cuando ella se da cuenta que tiene que estar viva para no conseguir lo que, según ella, desea Antonio David y allí decide hablar: "En ese hospital es cuando yo tomo conciencia de la barbaridad que había hecho y que quería hacer con posterioridad. Yo me doy cuenta en ese momento de lo que he hecho y me parece que era una putada para los míos".

No llega a recibir el alta porque la prensa acude al hospital y ella decide recuperarse en casa: "Posteriormente me fui del hospital porque me avisaron que había alguien de prensa por el parking, tuve una entrevista con el médico y le dije que me quería ir a mi casa porque era el único sitio donde me sentía segura, no me esperé a que me dieran el alta, me fui".

Y es que parece ser que Rocío Flores emitió una frase que le supuso un dolor bestial: "Ese informe a la hora de hacerse judicial llega a manos de la otra parte, para cuando eso ocurre, esta persona ya está dentro de la casa de GH VIP y coincide cuando mi hija entra dentro de la casa de GH VIP y le dice a su padre 'no te preocupes, está todo mejor de lo que lo dejaste'. Eso para alguien que no sepa la historia puede resultar algo normal, para mí no".

Además, Rocío Carrasco ha asegurado que Antonio David quiso comercializar con el informe de su exmujer: "Sé que con posterioridad a ese programa de televisión por parte del padre se ofrece ese informe mío a dos revistas de este país con un mensaje de 'mira lo que se ha inventado ahora'".

