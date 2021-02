"Me hace muy feliz que Burgos viva estos grandes momentos"

El destino ha querido que los caminos de Diego Lo Grippo y Burgos se vuelvan a cruzar. El que fuera jugador del Autocid entre 2006 y 2009 ejerce hoy como director deportivo de la Asociación Atlética Quimsa. Ni en el más disparatado de sus sueños se hubiera imaginado disputar la final de la Copa Intercontinental contra el San Pablo. «Cuando jugaba allí, nunca pensé que me encontraría hoy en esta situación. La verdad es que me hace muy feliz que el baloncesto burgalés esté viviendo estos momentos», asegura.

El argentino llegó a las orillas del Arlanzón en 2006 procedente del Cantabria Lobos para liderar el proyecto del Autocid en LEB Oro. El equipo acababa de subir y la contratación de un ala-pívot de su nivel daba un salto de calidad importante a la plantilla. Su garra y talento bajo el aro no tardaron en encandilar a la afición, que le hizo sentir como en casa desde el primer día. «El mejor recuerdo de mi paso por España fue Burgos. Me sentí muy identificado los tres años que estuve . Todos íbamos a una y la gente de allí me abrió las puertas. Todavía regreso para visitar a amigos», recuerda Lo Grippo, que llegó a jugar una fase de ascenso a la ACB en su última campaña.

Desde que se fue hace ya más de una década, ha seguido de cerca la evolución del baloncesto en la ciudad, primero con los ascensos frustrados y después con la irrupción del San Pablo hasta llegar a la élite. «Con todo lo que ha vivido Burgos, me da mucha felicidad que haya ese sentimiento hacia un club. Es muy lindo lo que está pasando. Sé que hay mucha gente que ha trabajado mucho para llegar tan lejos».

Durante su etapa en España, tuvo como rival a Albano Martínez, director deportivo del San Pablo, pero nunca llegaron a jugar juntos. «Justo llegué yo cuando él se marchó. Hemos sido rivales y recuerdo que jugar contra Diego era enfrentarse a una de las estrellas de la LEB Oro. Era un jugador capaz de liderar un equipo», rememora Martínez.

