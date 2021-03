El vino recibe con esperanza el fin de los aranceles en EEUU

La noticia del acuerdo entre la UE y Estados Unidos para suspender durante cuatro meses la imposición de aranceles que afectaban a numerosos productos aeronáuticos y agroalimentarios se ha valorado como «muy positivo» por parte del sector del vino en el entorno de la DO Ribera del Duero. «Es una vuelta a la normalidad porque volvemos a un terreno de juego conocido, aunque los más afectados por estos aranceles eran los vinos de menor graduación alcohólica», reconoce el presidente de la Asociación de Bodegueros de la Ribera (Asebor), Iker Ugarte.

Los denominados vinos tranquilos, que son aquellos que tienen hasta 14 grados, son los que venían soportando este arancel adicional del 25% a la exportación a EE.UU. desde el 18 de octubre de 2019. Una contingencia que, solo en 2020, provocó una caída del 9% en valor y del 4,5% en volumen de vino español exportado a EE.UU., según la encuesta de impacto realizada por la Federación Española del Vino entre sus asociados.

Desde el Consejo Regular de la DO Ribera del Duero, su presidente, Enrique Pascual apunta que «no hay duda de que es una buena noticia, todo lo que sea favorable es bienvenido» ante las consecuencias negativas que este incremento de tasas a la exportación suponían. «Todo hace daño, un 25% de arancel a mayores es muchísimo, aunque no tenemos datos de cómo puede haber afectado», reconoce Pascual.

Los vinos que habitualmente exporta la Ribera del Duero al mercado estadounidense suelen exceder esa graduación, por lo que Ugarte apunta que «los aranceles estaban siendo más un perjuicio para los importadores» y cree que la retirada de estas trabajas a la comercialización en el mercado de las barras y estrellas no tendrá una traslación inmediata en el mercado. «Los efectos los vamos a ver a más largo plazo porque allí todavía tienen vino en stock para vender, que ya ha pagado el arancel, y hasta que esas existencias no se reduzcan no empezaremos a notar la vuelta a la normalidad», justifica el presidente de Asebor.

Entre las ventajas de introducir los vinos de la DO Ribera del Duero entre los consumidores de EE.UU., Ugarte destaca que cuentan con un poder adquisitivo por encima de la media, por lo que los vinos de calidad de esta zona tienen una gran acogida allí, además de que es «un mercado bastante uniforme respecto al consumidor, más allá de las normas particulares de cada estado».