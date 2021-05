Márquez, "bien" tras sufrir una contusión cervical

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) sufre una contusión tras su caída en los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de España, pero no se ha resentido de su lesión en el húmero y podrá seguir participando en las sesiones de este sábado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El de Cervera se fue a la grava en la curva 7 del trazado andaluz, su primera caída desde su regreso al Mundial tras recuperarse de su lesión en el brazo derecho que le causó, hace nueve meses, otra caída precisamente en este mismo circuito.

Impactó contra las protecciones y la moto quedó visiblemente afectada, pero él pudo salir por su propio pie, algo aturdido, para ser sometido a un examen médico en el hospital del circuito. "Después de su chequeo médico, Marc Márquez no tiene lesiones mayores, sufriendo solo una contusión", confirmó su equipo, el Repsol Honda.

"Para verificar su condición después de la caída de la curva 7, Marc Márquez se dirige al hospital para hacer más controles. Estos son por precaución, Márquez no siente ningún dolor ni molestia", advirtió el equipo. De esta manera, el catalán participará previsiblemente en los cuartos entrenamientos libres.

Más tarde, Márquez se ha desplazado al Hospital de Jerez, por recomendación de los médicos del campeonato, para someterse a un TAC (Tomografía Axial Computerizada) de control que descarte cualquier tipo de problema físico no apreciado.

El español Ángel Charte, Jefe médico del campeonato del mundo de motociclismo, señaló en declaraciones a DAZN que Marc "está bien, pero después de la primera exploración hemos considerado oportuno realizarle un TAC de control tras la gran contusión cervical y de la espalda que ha sufrido".

"No cuesta nada hacer un TAC en el Hospital de Jerez. Marc está bien, pero después de la primera exploración hemos pensado que hay que hacer un TAC de control y quedarnos más tranquilos. Tiene una gran contusión a nivel cervical y de la espalda, pero quiero estar tranquilo del todo y no nos cuesta nada hacer un TAC", explicó Ángel Charte.