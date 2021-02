El Ayuntamiento retrasa tres meses el pago de impuestos

Pagar impuestos es una obligación ciudadana que no gusta pero que es necesaria si se quiere que las calles estén limpias o iluminadas, los jardines cuidados, disponer de transporte público para llegar a cualquier barrio o que se den ayudas a quienes más lo necesitan. Con el nuevo año llega la publicación del calendario fiscal municipal para que todos los contribuyentes que no cuentan con un plan de pago fraccionado sepan las fechas en las que se pasan al cobro los distintos impuestos. Hay que recordar que ya no existen notificaciones domiciliarias.

Conscientes de la situación por la que están pasando las familias, los negocios y las empresas, el Ayuntamiento ha decidido retrasar tres meses el pago respecto al calendario habitual. Se sigue así la estela del 2020, según apunta el concejal de Hacienda, David Jurado. «El objetivo es facilitar el pago de impuestos a empresas y familias y contribuir a evitarles tensiones de liquidez en un 2021 que ha empezado no exento de incertidumbre pero con la esperanza puesta en la limitación de contagios por la vacuna», al tiempo que recordó que la medida se une a fraccionamientos, aplazamientos de deudas o planes personalizados de pago.

Jurado apuntó que la medida «no generó» problemas de liquidez en las arcas municipales, dado que se mantuvo un saldo medio de 63 millones de euros, siendo el peor momento en el mes de junio con 39 millones.

De este modo, el primer impuesto en pasarse al cobro será el de vehículos de tracción mecánica desde mañana hasta el 26 de julio. El padrón y la lista cobratoria ya se pueden consultar y la previsión es ingresar 8.864.546 euros.

El impuesto de bienes inmuebles (IBI), el más gravoso, deberá abonarse del 30 de abril al 30 de septiembre mientras que la tasa de basuras y vados tendrá que pagarse del 27 de mayo al 27 de octubre. Como ya es tradicional el IAE (impuesto de actividades económicas) es el último que se pone al cobro, desde el 18 de agosto hasta el 18 de octubre.

Desde el órgano de gestión tributaria municipal recomiendan la domiciliación de los recibos para evitar molestias o esperas innecesarias o inscribirse en algunas de las posibles modalidades del plan personalizado de pago. Los interesados en esta última modalidad tienen de plazo hasta este viernes para inscribirse. No solo se gana en comodidad al repartir el pago en varios meses sino que también lleva aparejado un descuento del 3%. Hasta el pasado mes de enero más de 23.000 contribuyentes estaban en esta modalidad.

Hasta ahora las opciones para abonar en plazos a lo largo del año el IBI, el IAE, Vehículos y la tasa de basuras y vados eran cuatro: Cuenta Fácil 9, que fue la primera en implantarse y que cobraba los abonos desde febrero a octubre; la bimestral, que genera un recibo cada dos meses; la trimestral o la mensual o anual. Sin embargo, desde el 1 de enero de este año solo se pueden solicitar dos, que son la mensual y la semestral.