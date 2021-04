Apoyo municipal para instalar las puertas en la Catedral

El Ayuntamiento de Burgos ha mostrado en el Pleno su apoyo a la iniciativa del Arzobispado y del Cabildo Catedralicio de dotar de una nuevas puertas a la Catedral, obra de Antonio López. Ciudadanos ha respaldado la proposición conjunta presentada por el PP y Vox. El PSOE ha optado por la abstención mientras que Podemos se ha posicionado en contra. La portavoz del PP, Carolina Blasco, aseguró que se trata de una "oportunidad" para la ciudad y de un "revulsivo turístico" y mostró su deseo de que el proyecto supere todos los procedimientos de tramitación. "Es un proyecto positivo para la ciudad y es necesario que el Ayuntamiento le dé su apoyo".

En el mismo sentido, se pronunció el portavoz de Vox, Ángel Martín. "Es un proyecto de ciudad y un regalo que no va a costar ni un euro de dinero público. Debemos unir a la sociedad en torno a esta actuación", al tiempo que indicó que se llevará a cabo con "todo el beneplácito" de la Unesco y la Comisión Regional de Patrimonio.

Desde Ciudadanos, su portavoz Vicente Marañón, reiteró la necesidad de escuchar a los organismos que tienen competencia en materia de patrimonio, de ahí que insistiera en su intervención en respetar lo que estos decidan. "Hay que intervenir en el monumeto respetando la manera establecida o se podría perder la declaración de Patrimonio Mundial".

Por su parte, el alcalde, Daniel de la Rosa, insistió en que el Ayuntamiento no es competente en el ámbito del patrimonio para justicar su abstención. "El Ayuntamiento solo puede conceder la licencia para que se coloquen las puertas si los informes de los organismos compententes dan su visto bueno mientras que si no lo dan no se podrá conceder", al tiempo que acusó al PP y Vox de querer "presionar" a la Comisión de Patrimonio. "El Ayuntamiento debe abstenerse de pronunciarse sobre si se debe instalar o no esta obra en la Catedral. Entiendo el debate social pero el Pleno debe ser cuidadoso", añadió.

Finalmente, la portavoz de Podemos, Margarita Arroyo, calificó la proposición de "irresponsable" al "enfrentar a la sociedad burgalesa".

Finalmente, la mayoría absoluta del Pleno, 14 votos, mostró su apoyo al cambio de las puertas de la portada de la plaza de Santa María.