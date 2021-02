Fin de mes exigente para la Arandina

La Arandina se enfrenta esta semana a una ‘doble cita segoviana’ en El Montecillo (se mide mañana a La Granja y el domingo al líder, la Segoviana), que dará paso a posteriori en Almazán, y en apenas diez días más, al cierre de un mes de febrero bastante fructífero para sus intereses. Será un momento clave para tratar de poner, de forma definitiva y sobre la mesa, esa mejoría ya iniciada durante el pasado mes de diciembre con los triunfos frente al propio club granjeño, Real Burgos y Cebrereña, y que ha permitido a los ribereños recuperar la confianza en sus posibilidades para poder seguir optando a todo.

A ese hecho ha contribuido también el sufrido empate cosechado en Castañares el domingo ante el Burgos Promesas. Unas tablas que han aupado al conjunto que dirige Álex Izquierdo hasta el segundo puesto en solitario en la tabla clasificatoria (28 puntos), y que les ha llevado, tanto a liderar la lista de los llamados ‘equipos mortales’, en detrimento del Numancia B, como al escenario de poder acabar ocupando ese lugar finalmente si la plantilla arandina es capaz de sacar algo positivo de sus más inmediatos compromisos ligueros.

Precisamente para ello, será de vital importancia lograr transformar en victorias los tres próximos partidos. Encuentros que arrancarán mañana en El Montecillo con el duelo ante La Granja (aplazado en su día por los efectos del temporal Filomena), y que continuarán este mismo domingo con la Gimnástica Segoviana como rival antes de desplazarse a Almazán.

En base a los resultados que los del Duero sean capaces de protagonizar en esa terna de jornadas, el futuro del equipo será uno u otro de cara a la siguiente fase del campeonato. Tanto por los méritos que éstos consigan acumular, como por el listado de choques a los que tendrán que hacer frente también sus máximos rivales.

Y es que, aunque el calendario se hará bastante exigente para la escuadra ribereña en lo más inmediato, las jornadas no serán menos benévolas para el resto de aspirantes del subgrupo B al ascenso. Así, el devenir de acontecimientos obligará, por ejemplo, al Real Ávila a tratar de superar al Real Burgos y al Almazán a domicilio en las dos siguientes semanas. También, a recibir en el Adolfo Suárez a un Diocesanos que aún podría tener, para entonces, opciones de cara a la ronda de play off.

Pero si hay un gran damnificado en todo este escenario, ese no es otro que el Numancia B (segundo hasta el pasado domingo en la tabla). Cierto es que los rojillos podrán jugar sus dos próximos partidos de liga en casa, pero eso no les eximirá de tener que padecer sobre el terreno de juego tanto al Diocesanos como al correoso Burgos Promesas. Duelos exigentes a los que se unirá el posterior desplazamiento a La Albuera para medirse a la Segoviana como colofón a febrero, y la no menos trascendental visita a Soria de la Arandina el primer fin de semana de marzo.