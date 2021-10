Silva aplaude la labor del simposio sobre los comuneros

El escritor madrileño Lorenzo Silva, ganador del Premio Nadal y del Premio Planeta, cuyo último libro (‘Castellano’) rinde tributo al espíritu comunero, aseguró hoy en la localidad vallisoletana de Villalar, durante la apertura del VIII Simposio Internacional de Historia Comunera, que encuentros como el que arrancó hoy “son muy importantes, porque echan los cimientos del conocimiento real, y a partir de ahí es como se construye, no desde la mitología o mistificación, que lamentablemente abundan mucho entre nosotros”.

Para Silva, en estos encuentros sale a la luz el trabajo de investigadores, especialistas y estudiosos, con cuyo trabajo cuaja, se perfila y se matiza el conocimiento que tenemos de lo que fueron las comunidades de Castilla. “Ellos aportan el material con el que podemos trabajar quienes no somos investigadores y no tenemos una materia prima sólida para poder hacer nuestras interpretaciones o nuestros relatos, destinados quizá más al público general”, explicó en declaraciones a Ical.

A su juicio, el principal legado de las comunidades es el “ideario y el ejemplo ético y político” que dejaron a su paso, “un patrimonio castellano y de todos los españoles, y eso es algo que no se reivindica suficientemente”. “A partir de la Ley Perpetua de Ávila primero, y de los capítulos de Tordesillas después, es donde se plasmaron jurídicamente sus ideas, que ya habían sido esbozadas antes en la doctrina de los teólogos de Salamanca y en la praxis de las comunidades castellanas, que establecieron una serie de principios respecto de los límites del poder, que acabaría formulando Francisco de Vitoria, y que han tenido trascendencia universal,”, señaló.

A su juicio, ahí se encuentra “la base de la moderna teoría de los derechos y libertades fundamentales, que son los que permiten al ser humano vivir con dignidad”. “Cuando un Estado no reconoce los límites del poder, los derechos y libertades de los ciudadanos, que fue lo que reclamaban los comuneros, lo que se destruye es la dignidad de las personas, y en una sociedad así no merece la pena vivir”, apuntó.

Ese ejemplo, añadió, “se ha proyectado a lo largo de la historia del constitucionalismo español, ha sido una inspiración libertadora de las sucesivas constituciones españolas y ha sentado un ejemplo que ha trascendido nuestras fronteras, que configuran lo que hoy es el espacio político en el que merece la pena vivir en el mundo”.

El escritor, confesó sentirse sorprendido por la excelente acogida que ‘Castellano’ ha tenido entre el gran público. “Pensaba que sería un libro más minoritario, porque es una mezcla de novela histórica, ensayo, viaje y reflexión personal, y temía que al tener ese nombre campeando en la portada, quien no se sintiera castellano podría verse fuera, pero he podido comprobar que muchos lectores que no son castellanos no solo lo han leído sino que también le han dado una favorable acogida a la reflexión sobre la propia identidad que contiene”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Castilla y León y de las Cortes Regionales, Luis Fuentes, quiso en su intervención recordar la figura de Joseph Pérez, quien “marcó el camino para que hoy podamos decir que conocemos mucho más sobre la gesta de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por defender la libertad, la justicia social y la participación política”.

“Huérfanos de su presencia en este año tan importante, asumimos la responsabilidad de ampliar y mantener su legado”, señaló antes de reconocer que el Simposio Internacional “es uno de los principales estribos” del proceso de investigación histórica. “Gracias a vuestras aportaciones, las de grandes investigadores e historiadores, podemos decir que hay más luz sobre uno de los episodios más oscuros de nuestra Historia”, afirmó.

En este sentido, aplaudió el proceso de recuperación del Movimiento Comunero en los últimos años, con métodos de investigación modernos y con el respeto a las fuentes originales para que sean ellas “las que lleven a este acontecimiento a ocupar el papel que merece en nuestra Historia”. “Los comuneros son parte de nuestro patrimonio y un capítulo fundamental para entender lo que somos”, remachó.

También intervino en la inauguración del Simposio, que se prolongará hasta el próximo sábado con el lema ‘Comunidades de Castilla y Republicanismo’, el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, quien destacó que desde su puesta en marcha esta iniciativa “ha sido muy fructífera” y “ha aportado mucho” en torno a cuestiones como “lo que fueron los judíos y los conversos en la aportación a la revolución o la participación de la mujer en las comunidades”.

Sin embargo, en su opinión “aún falta muchísimo por investigar” en torno a aquel momento, ya que “aunque fue un periodo muy corto, fue muy intenso y tuvo gran repercusión en toda la órbita mundial”. En ese sentido, recordó que “las constituciones están inspiradas en la Ley Perpetua”, y afirmó que “hay que seguir investigando qué es lo que ha aportado Castilla a Estados Unidos por ejemplo, porque los principios de su Constitución se basan en la Ley Perpetua, igual que en el resto de las constituciones democráticas”.

“Posiblemente la invención de la monarquía parlamentaria se produjo en esa Ley, cuando se dice que por encima del rey está el pueblo. Eso es lo que tenemos que seguir investigando y profundizando, porque además eso da a esta autonomía una proyección importantísima para poder explotarlo de cara a la gente que cree en la libertad”, abundó.

Inquirido por Ical sobre el futuro del Simposio en próximos años, señaló que tiene en mente “otra cosa”, que en su opinión “podría ser más importante que el propio simposio”, si bien aseguró no poder adelantar aún nada al respecto ya que “depende del propio Centro de Estudios Villalar, que se ha constituido hace unos días”.

En ese sentido, sobre el nuevo horizonte que se puede abrir para el Simposio, Fuentes afirmó que “la Fundación de Castilla y León siempre estará involucrada en todo lo que sea apoyar a la historia de Castilla y León, en todos los eventos y actuaciones que potencien y promocionen Castilla y León”.