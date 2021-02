Los usuarios de bus recuperarán el saldo íntegro del bonobur

Los usuarios de los autobuses urbanos de Burgos no perderán ni un euro de su saldo de la tarjeta aunque no realicen el cambio al nuevo bonobús en el plazo de tres meses establecido, según informan fuentes del Servicio de Movilidad y Transportes (SMYT).

El citado cambio a un modelo más seguro para evitar fraudes se llevará a cabo a partir del próximo martes, día 16, en los centros cívicos de la ciudad y el CEAS de San Pedro de la Fuente. "A la hora de plantear este cambio, en ningún momento se ha programado desde el SMYT la pérdida de saldo para los usuarios. Actualmente, tanto por pérdida de tarjetas personalizadas como por deterioro de cualquier tarjeta (personalizada o bonobur ordinario), ya se viene realizando esta labor de traspaso de saldo entre tarjetas", explican desde el Servicio de Movilidad para zanjar el asunto.

El fraude sufrido por el SMYT (la última denuncia se presentó el 9 de febrero de 2021) ha supuesto en los últimos dos años un agujero de más de 55.000 euros, cifran desde el propio Servicio, de ahí que se haya fijado un saldo máximo (4 euros) para el cambio gratuito de la tarjeta en los centros cívicos.

El motivo de fijar un máximo de traspaso en los centros cívicos, argumentan desde SMYT, es "evitar que ese fraude aumente en el momento del cambio". Esa cantidad de 4 euros, de hecho, no se ha fijado de forma arbitraria, sino tras comprobar que "el 96% de las recargas realizadas por los usuarios son de cantidades que no superan los 10 euros (10, 5 o 2 euros), de los cuales, el 65% son de cantidades que no superan los 5 euros (5 ó 2 euros), siendo la cantidad más habitual de recarga la de 5 euros (el 58% de las recargas efectuadas)". Así, contando que se tiene un plazo de tres meses para hacer el cambio gratuito de tarjeta, el SMYT espera que "ese 96% de recargas realizadas pueda traspasar el saldo en los centros cívicos sin ningún problema".

Para evitar que la gente siga incrementando el saldo de sus tarjetas, a partir del 16 de marzo ya no se podrán recargar las tarjetas antiguas en ningún punto de la red de venta y recarga ni a través de la aplicación Paythunder. En cualquier caso, una vez finalizado el plazo establecido de los tres meses para el cambio a los nuevos bonobús (16 de mayo), aquellas tarjetas de bonobur que no hayan podido traspasar el saldo en los centros cívicos podrán hacerlo en las oficinas de Virgen del Manzano (con cita previa).

Cabe recordar que el cambio que comenzará el próximo martes también afecta a los usuarios de tarjetas con algún tipo de descuento. En este caso, el trámite se realiza en las oficinas de Virgen de Manzano, dado que son nominativas y van acompañadas de fotografía. Es necesario pedir cita previa, dado que la tramitación es más compleja.