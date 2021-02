Con frecuencia nos empeñábamos en recorrer cientos de kilómetros para descubrir nuevos lugares por el mundo. Pero la pandemia llegó de repente acabando con todos los planes y frenando en seco los viajes en busca de aventuras lejos de casa. Probablemente este hecho ha provocado que pensemos un poco más si realmente conocemos aquello que nos rodea a diario. ¿Se ha preguntado en alguna ocasión cómo eran esas calles que recorre habitualmente hace un buen puñado de años o qué secretos esconden los rincones más famosos de Burgos? Unos cuantos burgaleses se lo han planteado y por ello no han querido desaprovechar la oportunidad de convertiste en turistas en su propia ciudad.

Desde este fin de semana varios grupos están apostando por ver el casco histórico desde otro punto de vista, de la mano de guías turísticas acreditadas que ayudan a fijarse en detalles que anteriormente habían pasado desapercibidos o conocer múltiples datos desconocidos hasta ese momento. Una iniciativa que ha puesto en marcha Burgos Turismo para seguir realizando estas rutas ahora que no se permiten las llegadas desde otros puntos de la geografía debido a los cierres perimetrales existentes y que ha comenzado con una muy buena respuesta.

En estas primeras fechas se han completado prácticamente todas las rutas programadas, aunque teniendo en cuenta la importante limitación de personas. De aquellos grupos numerosos de cuarenta personas (la mitad extranjeros) antes de la crisis de la covid-19 o las veinte (procedentes básicamente de otras comunidades) que se consiguieron alcanzar este verano se ha pasado a solo cuatro personas (de la ciudad). Como manifiesta Beatriz, guía turística, de momento la propuesta está teniendo «una gran aceptación» y esperan mantenerla hasta el mes de marzo a la espera de que mejore la situación sanitaria y puedan comenzar a recibir a visitantes procedentes de otras zonas.

«Vas a cualquier otra ciudad y es lo primero que buscas, así que me parece una idea estupenda porque al final lo que es de tu propia ciudad no lo conoces», desarrolla Cristina, que ayer hizo esta visita puesto que «las curiosidades que se comentan aquí no te las cuenta nadie más». Su pareja Carlos, quien propuso la idea, junto a Txema y Sara, con su pequeña Naroa en el carrito, completaban este reducido grupo de turistas. Quedaron encantados con la ruta y recomendarían hacerla.

La modalidad ofrecida para recorrer el casco histórico es un Free Tour, donde los clientes que asisten proponen la tarifa tras finalizar en función de lo satisfechos que queden. Comienza en la plaza del Rey San Fernando, junto a la escultura del peregrino, para continuar por el arco de Santa María, el Espolón, el Teatro Principal, la plaza de Mío Cid, la Casa del Cordón, la Plaza Mayor, La Llana de Adentro y La Llana de Afuera. Curiosidades como los múltiples nombres que ha recibido la Plaza Mayor, anteriormente la del mercado menor, o que el paseo del Espolón no existía en el plano de la ciudad amurallada ya que se construyó en el siglo XVIII tras aprovechar parte de la piedra de la muralla que se tiró. Tras recorrer la calle Fernán González, con comentarios tan interesantes como que las razones para que el pavimento tenga flechas en dirección a Santiago y otras baldosas amarillas que marcan hasta donde llegaban las casas para que la gente sepa cuál era la anchura que tenía, se pone punto y final al recorrido con una explicación sobre la Catedral, concretamente de la fachada de Santa María, «al ser la más característica». Actualmente celebra su VIII centenario puesto que la primera piedra se puso en 1221. Un trayecto que dura una hora y media y que se puede realizar (previa reserva) los viernes, sábados y domingos.