Roglic aspira a su tercera Vuelta a España

La Vuelta 2021 de 'las dos catedrales' arranca este sábado desde la de Burgos con un Primoz Roglic que es doble vigente campeón de la ronda española y cuyo trono será acechado por nombres de entidad como los de Bernal, Carapaz, Mas o Landa hasta el punto final en la crono de Santiago de Compostela. Entre la Catedral de Burgos, que conmemora su octavo centenario, y el Xacobeo de la Catedral de Santiago de Compostela, habrá mucha montaña en la que luchar, con cotas inéditas como el Alto del Gamoniteiru que son explosivas. Parte como favorito Primoz Roglic, el esloveno líder del Team Jumbo-Visma que llegó de rojo a Madrid en 2019 y 2020 y que pretende hacerlo por tercera vez consecutiva, ahora en Santiago. Fuerte contra el crono e imparable cuesta arriba, la duda es si estará del todo recuperado de su caída y abandono en el Tour. Roglic puede que llegue de rebote a esta Vuelta, pero es una fórmula que ya ha tenido éxito en el pasado más reciente. En Tokyo 2020 se ha proclamado campeón olímpico contra el crono, pero no compite en carreras por etapas desde su abandono el 3 de julio en el Tour. Arropado por un gran equipo, con Robert Gesink, Steven Kruijswijk o Sepp Kuss, Roglic se las verá con el INEOS Grenadiers del campeón olímpico en ruta, el ecuatoriano Richard Carapaz. Aunque el liderato del equipo británico está en duda por la presencia de Egan Bernal, que busca el doblete Giro-Vuelta, o de Adam Yates. En cuanto a las bazas españolas, serán varias. En el Movistar Team, Enric Mas será el colíder junto al colombiano Miguel Ángel 'Superman' López. Mas aspira al podio de una Vuelta que ya pisó en 2008, y llega de hacer sexto en el Tour y con la voluntad de quitarse el cierto sabor agridulce de la ronda gala. Alejandro Valverde, esta vez, apostará por ganar etapas y ayudar a Mas y López. Otra baza nacional será la de Mikel Landa. Como Roglic, viene arrastrado de caída fuerte y de lesiones de gravedad, como cuatro costillas rotas, en su caso por irse al suelo en el Giro. Recuperado, aunque no al cien por cien, viene de ganar la reciente Vuelta a Burgos y quiere ir a más para llegar con opciones a la batalla de la última semana. Pero esta Vuelta 2021 tiene otros muchos nombres de importancia. El Astana de los hermanos Ion y Gorka Izagirre estará liderado por Aleksandr Vlasov, cuarto en el Giro, con ganas de mejorar. El alemán Maximilian Schachmann (BORA-Hansgrohe) medirá sus piernas igual que los galos Guillaume Martin (Cofidis) o Romain Bardet (DSM), pese a estar lejos de su mejor nivel. Mejor llega, sobre el papel, el británico de acento español Hugh Carthy, liderando el EF Education-Nippo, o su compatriota James Knox (Deceuninck-Quick Step), mientras que Rafal Majka o el español David De la Cruz intentarán que el UAE-Team Emirates no echen demasiado de menos al campeón del Tour Tadej Pogacar, el gran ausente en esta Vuelta.