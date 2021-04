Illa volverá a optar a la investidura

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, volverá a pedir a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que proponga su nombre para un debate de investidura, tras la doble votación fallida del republicano Pere Aragonès, y ha pedido a los comunes que esta vez le apoyen.

Así lo ha planteado Illa en una entrevista, antes de que Borràs abra, después de Semana Santa, una nueva ronda de consultas con los líderes parlamentarios catalanes tras el fracaso de la investidura de Aragonès, que sólo recabó los 42 votos de ERC y la CUP.

"Cuando vuelva a haber esta ronda de consultas que debe abrir la presidenta del Parlament, le reiteraré que los socialistas, como ganadores de las elecciones, nos sentimos legitimados, incluso con la obligación, de intentar construir una alternativa", por lo que le pedirá poder dirigirse a la cámara "para intentar obtener los apoyos necesarios" para ser investido, ha explicado.

Al postularse de nuevo para la investidura, Illa espera contar esta vez con el apoyo de En Comú Podem: "En algún momento, uno tiene que dar un paso adelante. Llega un momento en política en el que uno tiene que comprometerse públicamente a construir una alternativa y formar parte de ella".

Socialistas y comunes coinciden desde antes de las elecciones del pasado 14 de febrero en reclamar una alternativa "de izquierdas" a un nuevo gobierno de ERC y JxCat, pero lo concretan en fórmulas distintas: el PSC apuesta por una coalición con los de Jéssica Albiach que emule el Gobierno de Pedro Sánchez, y los comunes quieren compartir coalición con ERC con el apoyo externo del PSC.

Como los vetos cruzados de PSC y ERC hacían inviable esta opción, la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, anunció en la primera ronda de contactos con Borràs que su grupo votaría en contra tanto de una propuesta de Aragonès que incluyera a Junts, como de una eventual candidatura de Illa condenada al fracaso.

"No es el momento de hacer perder el tiempo a la ciudadanía, sino de ser concretos", dijo entonces Albiach.

Al ser preguntado por el posicionamiento de los comunes, Illa ha subrayado: "En algún momento hay que decir que sí. Para salir de esta situación no puedes decir siempre no, no, no".

Salvador Illa considera que, tras el "fracaso" de la investidura de Aragonès, es más necesario que nunca demostrar a los catalanes que existe una alternativa a la reedición de la alianza entre ERC y JxCat, que representa "una vía muerta, que no lleva a ninguna parte".

"Tenemos que abrir una nueva etapa en Cataluña y el PSC está en condiciones de liderarlo", ha subrayado Illa, que cree que los comunes "son sinceros" cuando abogan por un Govern "de orientación progresista y de izquierdas", pero les falta implicarse.

El exministro de Sanidad ha destacado que la fórmula de 'socialistas más comunes' ya se ha demostrado que funciona en distintos ámbitos, como en el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, en el que se inscriben los comunes.

Illa ha recalcado que Cataluña necesita "ya" un nuevo Govern que aborde los retos derivados de la pandemia de la covid-19 y que se centre en tres prioridades: la lucha sanitaria contra el virus, la reactivación de la economía y la reconstrucción social "para no dejar a nadie atrás".

Para ello, ha opinado, hace falta que el nuevo ejecutivo catalán esté formado por "servidores públicos" que se concentren en la gestión y abandonen planteamientos divisivos como el procés.

"A Cataluña le conviene tener un Govern ya mismo, y quien no se vea capaz, que no obstaculice y que deje que nazca una fórmula alternativa, que creo que es lo que toca probar ahora", ha agregado.

Y ha resuelto: "El momento es delicado, se están tomando decisiones y el mundo no nos espera. Conviene que haya un gobierno en plenas funciones que responda a la voluntad expresada en las urnas por los catalanes el pasado 14 de febrero".