El 56% de empleados de Aguas cobra por encima de su nivel

Inspectores que trabajan y cobran como encargados, peones que lo hacen como inspectores, oficiales reconvertidos en maquinistas, que ejercen de encargados e incluso como subjefes de grupo o peones que, en la práctica, son oficiales. Son solo algunos ejemplos que demuestran que cualquier parecido a la realidad en el organigrama de Aguas de Burgos es poco menos que una casualidad. Según ha podido saber este periódico, 49 de los 87 empleados de la plantilla de la sociedad municipal, el 56,3% del total, ha realizado en los últimos 3 años, con regularidad, trabajos de superior categoría a la que figura en su contrato.

Aunque sea de manera provisional, ya que ninguno de los 49 trabajadores es poseedor del puesto de superior categoría que ha desempeñado, lo cierto es que esta práctica en Aguas de Burgos, lejos de ser coyuntural, ha venido a convertirse en algo estructural. El déficit de personal no se ha cubierto en los últimos años con nuevas incorporaciones (más allá de los contratos temporales), los procesos de promoción interna no han salido adelante o se han tenido que parar, las jubilaciones han dejado vacantes sin cubrir y, a efectos prácticos, el déficit de algunas plazas se ha corregido con esta especie de ‘ascensos’ que a efectos legales no consolidan.

El desarrollo de trabajos de superior categoría, tal y como reconoce la jurisprudencia, obliga a la sociedad a pagar por el desempeño de estas tareas. La factura es importante ya que en los dos últimos años y medio Aguas ha tenido que desembolsar 534.000 euros en este tipo de complementos. Para ser exactos, 204.269 euros en 2019, 202.876 en 2020 y 127.250 en lo que va de 2021.

(Más información en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)