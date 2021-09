PP y Cs suman a su acuerdo sanitario a UPL y XAV

Los grupos Popular y Ciudadanos, socios de gobierno en la Junta, lograron hoy sumar a su acuerdo para la reordenación de la Atención Primaria a la UPL y Por Ávila con críticas al PSOE al que acusaron de ser un “cero a la izquierda de Castilla y León” y de generar “ruido malo”. El debate desembocó en la petición de dimisión de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por parte de la bancada socialista, que consideró la iniciativa una “operación cosmética” y advirtió de que ya no se fían de la Junta.

La proposición conjunta de ‘populares’ y ‘naranjas’ fue respaldada en el pleno de las Cortes por los procuradores de UPL y Por Ávila, Luis Mariano Santos y Pedro Pascual, que recordaron a la Junta que puede ya poner en marcha las medidas planteadas y le advirtieron de que estarán vigilantes. El resto, el Grupo Socialista, Podemos, VOX y la procuradora no adscrita María Montero se abstuvieron en la votación.

De esta forma, las Cortes instan a la Junta, con el voto de PP, Cs, UPL y Por Ávila, a la consecución de un acuerdo con los grupos de la cámara, los ayuntamientos y diputaciones y los profesionales de la sanidad para “reforzar” la Atención Primaria en la Comunidad. Además, le pidieron que exija al Gobierno de España la adopción de una serie de medidas que permitan contar con el número de especialistas médicos y de enfermeras necesarios para dar respuesta a las necesidades en los próximos 30 años.

El portavoz de Ciudadanos, David Castaño, pidió en la presentación de la iniciativa apartar el “ruido malo”, de la “patada hacia delante” o “electoral” de quienes han utilizado la sanidad como arma de desgaste. “El momento es ahora”, dijo para poner los cimientos de una sanidad “de todos y para todos”. Por ello, apostó por planificar la prestación médica y de enfermería en todos los consultorios, no generar agravios entre lo urbano y rural y también para desarrollar la cita previa y aprovechar la tecnología como un “aliado y no como una amenaza”.

Además, Castaño abogó por mejorar las emergencias, el transporte sanitario y las condiciones de los sanitarios y por formar más especialistas. Ésta es, dijo, la “mínima base” para negociar la planificación y advirtió de que la patada hacia delante o el mirar para otro lado solo “engorda el problema”.

El ‘popular’ Raúl de la Hoz defendió la apuesta de PP y Cs por un modelo de “proximidad” y “calidad” y por el diálogo, frente a las “excusas infantiles” de los socialistas. Además, indicó que los dos socios tienen “diferencias” y en relación al sistema sanitario también, pero remarcó que las resuelven en una mesa, a través del diálogo y con una iniciativa que recoge una posición común.

Además, consideró “desalentador” que el PSCyL siga instalado a su juicio en la misma estrategia desde el inicio de la legislatura, en la “irresponsabilidad”, la “insensatez” y “la falta de escrúpulos”. “Hoy se presenta la misma oposición de las trincheras”, de las pancartas y el oportunismo, dijo, porque en auguró que el PSOE no moverá “un dedo” para resolver los problemas de la Comunidad y se dedica a “retozar” en los problemas de la sanidad, a pesar de que a su juicio Castilla y León tiene “uno de los mejores sistemas sanitarios” del país.

De la Hoz destacó que la Comunidad ha recuperado “casi el 100 por 100” de la atención presencial, es la que más médicos en relación a su población y la que más fondos dedica a la Atención Primaria. Sin embargo, reconoció algunas tensiones por la falta de médicos en el medio rural, algo que aseguró es un problema compartido. Por ello, manifestó la “envidia” que le generan el PSOE de Aragón y Castilla-La Mancha por ser “responsable” y buscar soluciones con Castilla y León

“Aquí ya no se fía”

El socialista Diego Moreno aseguró que no se cierran al diálogo, pero advirtió: “Aquí ya no se fía”, por lo que repitió que para sentarse a negociar antes deben retirar de forma oficial el plan, abrir los consultorios y recuperar la misma frecuencia en la atención. En su opinión, ahora intentar hacer a los socialistas “cómplices” y “colectivizar los daños”, que generan manifestaciones como la de este domingo en Segovia.

Moreno sentenció que la proposición no es más que una “operación cosmética” que en su opinión “no cambiará nada” y consideró que evidencia el “falso arrepentimiento” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien recordó prometió que daría la orden de abrir los consultorios y que él mismo pilotaría la reforma sanitaria, que suponía, a su juicio, acabar con el Plan Aliste, Segovia o la reestructuración de la Atención Primaria.

Dos semanas más tarde, recalcó, los consultorios siguen “cerrados y nada ha cambiado”, por lo que se preguntó: “¿cuánto vale la palabra del señor Mañueco o cuánto tiempo de vigencia tiene la palabra del señor Mañueco?”. En su opinión, la respuesta es que el tiempo que tarda el vicepresidente Francisco Igea, en llegar a un micrófono y desmentirlo. Además, denunció que se haga “caso omiso” a lo aprobado por las Cortes y se presente ahora un “compendio de buenas intenciones”, que insistió “no es creíble”, porque si se enmienda a la totalidad la política hecha, debería dimitir la consejera.

Tras 20 años de gestión por parte del PP, “20 años no son nada”, dijo y añadió: “¿Qué han hecho ustedes?”. Además, censuró que pidan una convocatoria MIR extraordinaria cuando no son capaces de incrementar las plazas de formación.

Infame

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos, Pablo Fernández, aseguró que PP y Cs están dando un “espectáculo bochornoso” y tildó de “infame” lo sucedido, por lo que les pidió que dejen la sanidad a un lado en sus “sainetes” que apestan a su juicio a electoralismo “barato”. Insistió en que buscan desmantelar la sanidad rural y añadió que la iniciativa supone una “enmienda a la totalidad” a lo hecho hasta ahora, porque recalcó muchos consultorios siguen cerrados y no se ha recuperado la atención presencial. El problema dijo no es Francisco Igea, “pobre diablo” amortizado, ni la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que añadió “pinta monas”, sino que el PP concibe la sanidad como un negocio y el medio rural no es rentable.

Carta a los Reyes

El ‘leonesista’ Luis Mariano Santos consideró “surrealista” el debate de esta proposición que consideró la “carta a los Reyes Magos”, porque recalcó lo planteado se puede aprobar por parte de todos los grupos, pero señaló que estará vigilante para ver si se cumple. Además, cuestionó que se ofrezca diálogo, porque recordó Ciudadanos echó al representante de UPL del grupo de trabajo, por no firmar el Pacto por la Recuperación.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, compartió lo plantado por la iniciativa, pero recordó que PP y Cs gobiernan en la Comunidad, por lo que pueden aplicar ya esas propuestas. Aseguró que existe una oportunidad única para cambiar el sistema y pidió dejar a un lado los intereses partidistas. Además, planteó que si los médicos no quieren trabajar en Castilla y León se debe analizar por qué pasa esto.

Finalmente, la procuradora de VOX, Fátima Pinacho, planteó para que sirvieron las reuniones con los grupos para alcanzar un pacto por la sanidad. “Parece ser que no se ha avanzado nada”, dijo por lo que recibió con “estupor” el texto y pidió al PP y Ciudadanos que hagan algo por la sanidad. “No vamos a apoyar una nueva declaraciones de intenciones”, concluyó en declaraciones a Ical.