El Dépor reaviva el 'caso Moreno'

El ‘caso Moreno’ no está cerrado. El frustrado fichaje del delantero por el Deportivo ha aireado nuevamente las discrepancias entre Mirandés y Rayo Vallecano por la cláusula que supuestamente figura en el contrato y que obligaría a pagar 150.000 euros por haberle alineado ante sus excompañeros. Desde La Coruña aseguran que precisamente ha sido el motivo que ha dado al traste con la operación.

«El fichaje estaba cerrado el viernes y la única condición del Mirandés era que tenía que jugar el domingo. El último día estaban todos los papeles listos para que el jugador viniese, pero de repente a las 11 de la noche aparece ese tema ente Rayo y Mirandés y el jugador no sale», ha explicado estos días Richard Barral, director deportivo de los gallegos, quien elude pronunciarse sobre si la razón asiste a los rojillos o a los madrileños. «No sé quién tenía razón pero es una discrepancia que tumba la operación», afirma.

Las declaraciones de Barral han encontrado respuesta en Chema Aragón, que no esconde que el delantero estuvo muy cerca de hacer las maletas rumbo a Riazor. Sin embargo, el máximo responsable de la parcela deportiva del Mirandés prefiere no valorar las causas por las que finalmente no se concretó la salida.

Para Aragón, el problema lo tienen «quienes anuncian fichajes antes de tiempo» y asegura que el hecho de que finalmente Moreno siga en la plantilla no supone un contratiempo. Al contrario, el club le ha trasladado su apoyo al futbolista, que está viviendo unas semanas convulsas.

«Sabe perfectamente lo que pensamos de él y ha estado participando con normalidad todos estos días en entrenamientos y partidos. Ha habido mucho ruido, pero es un futbolista más del equipo», remarca Aragón, quien deja claro que la incorporación de Simón no fue porque diera por hecho la marcha de Moreno sino porque es un jugador al que ya había intentado fichar otras veces. Además la baja de Schutte por lesión aconsejaba reforzar el ataque porque los plazos de recuperación oscilarán entre dos y tres meses así que «no nos la podíamos jugar».

El director deportivo hace un balance positivo del mercado de invierno ya que el equipo se ha reforzado «del centro del campo hacia arriba, porque nos faltaba un poco de maldad en ataque. Atrás creo que hemos sido sólidos toda la primera vuelta, pero si realmente hemos dado un salto de calidad está aún por ver. Es muy fácil decirlo con los goles que ha hecho Cristo, pero hay que ser realistas y humildes».