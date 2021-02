Baja la incidencia entre los mayores vacunados en residencias

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que se está observando una menor incidencia de COVID-19 de los mayores de 65 años en residencias, ya vacunados contra el coronavirus, que en el mismo colectivo de la población general.

"Vamos confirmando que la incidencia en mayores de 65 años que viven en residencias es menor que la incidencia en mayores de 65 que no lo están. Esto es importante porque hasta la semana pasada no se había observado desde el inicio de la pandemia", ha comentado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

En este contexto, Simón ha reivindicado que las "poquitas informaciones" robustas con las que cuentan en estos momentos las autoridades sanitarias "indican que sería una vacuna muy efectiva". "La velocidad con la que ha descendido la incidencia desde la segunda semana del inicio de la vacunación es mucho más rápida en residentes que en otros grupos y más que aquellas personas de 65 años que no viven en residencias. Eso apoya la tesis, indirectamente, de que las vacunas están teniendo un efecto", ha argumentado.

A nivel general, Simón ha celebrado un "descenso" de la incidencia en todos los grupos de edad, incluidos en aquellos de 20 a 29 años, que sufrieron una "especial incidencia" durante los peores momentos de la tercera ola como producto de las celebraciones navideñas.

En cualquier caso, ha advertido de que los datos de hospitalizaciones y fallecidos, así como de los nuevos casos, "siguen siendo todavía muy altos". En este contexto, ha indicado que "aproximadamente hace una semana" comenzó el descenso de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) por parte de pacientes con COVID-19. "Pero el descenso es muy lento. Estamos bajando décima a décima", ha lamentado, aunque ha apuntado a una posible bajada en el número de fallecidos diarios debido a las cifras de los últimos días.

Preguntado acerca de si es posible rebajar las medidas contra el coronavirus, Simón ha pedido ir "partido a partido", parafraseando al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone. "Seguimos estando en una situación muy mala a nivel nacional, la dirección que llevamos es buena, pero todavía estamos muy lejos. No se piensen que esto es una cuestión de una semana o dos, necesitamos todavía tiempo. Todavía nos queda mucho, bastantes semanas. Tenemos que ser muy cuidadosos todavía", ha reivindicado.

En este sentido, ha añadido que "igual" se podrían relajar "algunas medidas en zonas concretas, hay cierta variabilidad entre algunos territorios, pero eso no quiere decir que podamos bajarlas todas y rápido". "Tenemos que ir muy despacio y con pies de plomo, si no corremos el riesgo de una cuarta ola que no nos gustaría a ninguno, con un nivel de uso de las UCI todavía muy alto, lo que nos pondría en una situación muy complicada", ha agregado.

Sobre la detección de casos, Simón ha detallado que las comunidades autónomas se encuentran "por encima del 70 por ciento de detección". "Y las estimaciones con los últimos casos es que estaríamos cerca del 80 por ciento. Sí que hemos observado distintos periodos desde el mes de mayo. Hasta el mes de mayo se detectaba un 9,7 por ciento de las infecciones que había en nuestro país y a partir de ahí se fue incrementando hasta máximos del principio de la segunda ola", ha esgrimido.

Se ralentiza el ritmo de vacunados

El ritmo de vacunaciones con las dos dosis contra la covid-19 de los sueros de Pfizer/BioNTech y Moderna se ha ralentizado desde el viernes tras sumar 69.606 personas, frente a las más de 100.000 que se inmunizaron con la pauta completa durante el mismo período de la semana pasada (es decir 33.892 menos este fin de semana).

El recuento de Sanidad de este lunes, que incluye datos del viernes y del fin de semana, pone de manifiesto que los vacunados con las dos dosis ascienden a 1.070.091. El pasado viernes se alcanzó la inmunización de 1.000.485 personas.

El número de dosis administradas de las tres vacunas autorizadas (Pzifer/BiONtech, Moderna y AstraZeneca) en las comunidades autónomas es de 2.561.608, el 87,9% de las 2.914.755 que Sanidad ha repartido hasta el momento.

A estas se sumarán las 483.000 de la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunciadas este lunes por Sanidad.

El Ministerio que dirige Carolina Darias ha estimado que en febrero se recibirán un total de 1.779.570 dosis de Pfizer/BioNTech y mantiene una previsión de 2.705.040 dosis para marzo.

En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, 25.628 personas de entre 18 y 55 años, de los colectivos previstos en los planes de vacunación, han recibido ya su primera dosis.

Por número de dosis inoculadas respecto a las entregadas por Sanidad, Aragón (98,5%), Canarias (95,6%) y Cantabria (95,2%) se sitúan a la cabeza en el ritmo de vacunación, según las últimas cifras divulgadas por Sanidad.

País Vasco, con un 78,6% de las dosis administradas respecto a las recibidas, se encuentra a la cola en porcentaje de vacunación, aunque ha incrementado su ritmo paulatinamente en los últimos días.

Vacunación de mayores de 80 años

Asturias ha comenzado este lunes la vacunación en centros de salud de los mayores de 95 años que viven en sus casas, de quienes tengan más de 80 años y sean usuarios de centros de día y de los grandes dependientes.

Aunque la semana pasada se vacunaron ya algunas decenas de ancianos no residentes en geriátricos, esta semana se ha iniciado la vacunación en las ocho áreas sanitarias de Asturias con el fin de vacunar los 84.000 mayores de 80 años que viven en sus casas.

El pasado jueves, Andalucía administró los primeros viales contra el coronavirus a los mayores de esta edad, mientras que en las dos ciudades autónomas comenzó a hacerse el viernes, en el caso de Melilla, y el sábado, en Ceuta.

En Galicia se ha iniciado también este lunes la vacunación de los mayores de 80 en los centros de salud de las cabeceras de comarca, a donde están siendo convocados por listado alfabético empezando desde la letra H, algo que se ha determinado por sorteo.

En Cantabria, Atención Primaria ha citado ya esta semana a los primeros en los centros de salud, prevé comenzar la vacunación, con la fórmula de Pfizer/BioNTech, este martes o el miércoles.

Cataluña también ha anunciado que esta semana iniciará las vacunaciones a las cerca de 31.000 personas mayores de 80 años y a los grandes dependientes, que forman parte de los colectivos prioritarios contemplados en la primera etapa de la estrategia de vacunación.

Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha iniciarán asimismo esta semana a inocular la vacuna de este grupo de población.

En esta última comunidad, la administración de la vacuna se iniciará con los mayores de 95 y, el próximo día 22, lo harán los mayores de 80 años.