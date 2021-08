El Tubos Aranda vuelve a probarse hoy en pista ante Nava

Casi sin tiempo para recuperar. Así disputará el Tubos Aranda Villa de Aranda esta tarde en tierras segovianas su segundo partido de pretemporada. Lo hará en el pabellón Guerreros Naveros ante un BM Viveros Herol Nava (19.30h.), al que ya pudieron doblegar la temporada pasada en la máxima categoría (Asobal), pero que tras lograr la permanencia y reconstruir su proyecto de cara al nuevo curso, se antojará hoy un rival más que temible a batir.

Más aún, al aterrizar sin apenas descanso el conjunto de Alberto Suárez en Nava, y con el agravante añadido de haber tenido recientemente a varios de sus jugadores recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra la COVID. Elementos que no impidieron al bloque ribereño disputar ya con honores su primer encuentro de preparación este jueves en casa ante Helvetia Anaitasuna pese a la contundente derrota sufrida (21-32), pero escenario también que dejó en evidencia tanto el salto de calidad existente entre uno y otro conjunto, como la diferencia de ritmos y la evolución en el trabajo de preparación entre ambos.

En esta situación, e inmersos en una pretemporada diseñada para ser más que exigente con el vestuario ribereño de cara al próximo inicio de liga (última semana de septiembre), la historia volverá a repetirse. Así, cabe destacar que Nava comenzará antes la competición oficial que su adversario hoy sábado (al igual que ocurría con Anaitasuna), por lo que el vestuario que dirige Zupo Equisoain se encontrará en pista, ya de por sí, con un punto de motor más que Aranda en cuanto a evolución y crecimiento de bloque.

Sin embargo, la adversidad no sólo no frenará al Tubos Aranda a la hora de afrontar el reto, sino que motivará a sus jugadores más si cabe para tratar de dar su mejor versión en partido y convencer al técnico amarillo de que su apuesta no fue equivocada.

Ahora bien, pese a la motivación evidente, cabe destacar que los ribereños aterrizarán en Nava sin varios, aún, de sus jugadores más importantes cara a este curso. Piezas de ataque (como Golabi o Banduka), pero también defensivas (como Lashchakou), cuya incorporación final debería dar, todavía, un mayor salto de calidad al equipo.