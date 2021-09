«Es momento para analizar la salud interna del vestuario»

La reciente derrota de la Arandina en casa ante el Júpiter Leonés ha hecho daño en el vestuario de El Montecillo.Así lo ha reconocido el entrenador ribereño ÁlexIzquierdo al valorar que «cuando el trabajo que realizas no se ve recompensado», «te frustras», y es entonces cuando pueden aparecer la «rabia» y la «tristeza». Un hecho que parecía asomar ya en los jugadores blanquiazules al término del encuentro ante el filial culturalista camino de vestuarios, y por el que el técnico arandino ha manifestado que, ahora, en un punto «difícil» tras la celebración de las cuatro primeras jornadas de liga, quizás «sea un buen momento para ver la salud de vestuario que tenemos» y «si realmente estamos fuertes a nivel interno».

No es para menos puesto que, como se ha encargado de relatar él mismo, el duelo ante el Júpiter volvía a repetir este pasado domingo el mismo esquema y guión de otras películas ya vistas hasta la fecha. Algo que el preparador no ocultaba con cierta desazón en posterior rueda de prensa al encuentro, y que traducía escuetamente para el común de los mortales bajo una frase lapidaria. «Es evidente que no nos está dando». Todo, porque a pesar del buen trabajo realizado por los suyos de salida, volvían a regalar un gol que lo cambiaba todo.

Es más, acertaba a señalar que, aunque posteriormente el equipo lograra rehacerse tras el tanto, lo cierto es que «durante unos diez minutos hemos estado un poquito groguis concediendo además esa segunda ocasión clara (la del larguero leonés), que no hemos sido capaces de despejar». Un escenario dado porque «al final la cabeza es lo que nos mueve a todos en cualquier aspecto de la vida», explicaba, y en este caso la plantilla ribereña llegaba a la cita en una dinámica en la estaba «penalizando una serie de acciones» y tras la que contemplaba de nuevo cómo volvía a sucederle lo mismo un partido más.

Por ese mismo motivo Izquierdo no ha dudado en admitir que «todos los que estamos ahí dentro tenemos que hacer autocrítica y, lógicamente, el entrenador el primero». Encaminados, obviamente, a «seguir buscando soluciones» para «ayudar al equipo» en una situación crítica que parece torcerse a cada jornada que pasa, pero ante la que aún existe tiempo de reacción pese al posible negativismo incipiente. Bien sea intentado ofrecer alternativas a la propuesta de juego, donde el técnico no elude analizará opciones a pesar de que no contemple que el problema pueda venir únicamente de ahí, como en forma de cambios sobre el césped. «Lógicamente buscaremos qué es lo que podemos hacer y trataremos de dar una vuelta de tuerca a todo esto porque el equipo lo necesita», ha finalizado.