La FCyLF espera superar las 50.000 licencias

El fútbol de Castilla y León recupera su actividad la próxima temporada. Así lo acordaron hoy los 56 asambleístas reunidos en la sede de la Federación de Castilla y León de Fútbol en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Tras una temporada definida por la pandemia, los asambleístas sometieron a aprobación la memoria de actividades 2020/2021, el plan competicional 2021-2022 y la liquidación económica en el que la Federación de Castilla y León presentó unas cuentas marcadas por la pandemia con pérdidas en el ejercicio económico de cien mil euros derivadas de la situación sanitaria.

"Esta misma Asamblea, aprobó hace un año un plan competicional que no se ha podido cumplir en su totalidad debido a las restricciones. Muchas idas y venidas, luchas y presiones han tenido lugar en esta temporada en la que el fútbol y fútbol sala provinciales han sido los grandes perjudicados; pero también, en la que el fútbol ha jugado un papel primordial como abanderado de las reivindicaciones ante la Administración. Otra vez tengo que dar las gracias a nuestros clubes por su capacidad de adaptación, algo que el fútbol ha sabido hacer toda la vida", dijo el presidente, Marcelino S. Maté, en su alocución a la Asamblea General.

Para la campaña 2021-2022 se espera superar el número habitual de licencias federativas, muy cercano a las 50.000. Además, el presidente de la Federación también hizo hincapié en la implantación de la obligatoriedad en la formación y titulación de los entrenadores en Castilla y León, ya habiéndose completado en todas las Competiciones Regionales, en todas las Primeras Divisiones provinciales y continuando, en 2021-2022, con las Segundas Divisiones de Juveniles y Alevines.

"La enorme importancia que tienen y tendrán los entrenadores en nuestro deporte pone en valor la labor que realiza la Escuela de Entrenadores de esta Federación que, con todas las dificultades, ha sacado adelante el Curso Profesional de Entrenadores, entre muchos otros. Desde la Escuela, ya hay convocados 14 Cursos de Entrenadores tanto de fútbol como de fútbol sala para la próxima temporada con diversidad de horarios y formatos. Queremos que, de manera paulatina en las próximas temporadas, el fútbol y fútbol sala de Castilla y León estén enteramente dirigidos por entrenadores formados y titulados", indicó.

Los asambleístas estudiaron el plan competicional y calendarios de la temporada próxima recogidos en la circular número uno de la campaña deportiva 2021/2022, aprobando todos los calendarios regionales –los cuales ya están disponibles en la web www.fcylf.es-, sin embargo, se produjo la excepcionalidad en la Primera División Regional de Aficionados, debido a la propuesta presentada por el CD Onzonilla y por el CF Carejas, siendo éste último club quien ha defendido ante la Asamblea General la inclusión de ambos en la composición de la competición mencionada. La votación de los asambleístas presentes fue de 53 votos a favor y una abstención para mantener la competición de dos grupos de 17 equipos cada uno.

Habrá que esperar también, por cuestiones de inscripción en RFEF en la noche de ayer, a los calendarios de Liga Nacional Juvenil y Tercera División de Fútbol Sala.

El desarrollo de la Asamblea General terminó con normalidad, dando paso a la entrega de trofeos de la temporada en el exterior de la FCYLF con los campeones de la campaña 2020-2021, los premiados con el Trofeo al Juego Limpio, el Trofeo Recoletas a los máximos goleadores y porteros menos goleados, Premios Gesto Arbitral Integra Energía, y los Honores y Recompensas de la FCYLF que este año recayeron en Alejandro Estévez, por su ascenso a Primera División como árbitro asistente; Antonio Navarro, por su ascenso a Primera División como árbitro de fútbol sala (temporada 19/20); Raquel Suárez, por su ascenso a Primera División Femenina como árbitro; Jimena Vicario, por su debut con la Selección Nacional Femenina Sub 17; Borislav Ivaylov, por su debut con la Selección Nacional Sub 18 (temporada 19/20), y Bruno Galindo, por su debut con la Selección Nacional Sub 19 de fútbol sala (temporada 19/20).