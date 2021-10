No sin mi casco

El paseo de la Evolución Humana se ha llenado de entusiastas de la bici que no se han querido perder la segunda bicicletada solidaria en favor de la Asociación de Daño Cerebral de Burgos (ADACEBUR). Familias enteras han participado en una iniciativa organizada por la asociación Princess Bikes y su entusiasta directora y promotora, Inés Sancho García. La prueba ha llevado a los 300 participantes hasta Fuentes Blancas para después regresar al punto de partida y completar un recorrido de unos 9 kilómetros. El propósito de la marcha era dar visibilidad a ADACEBUR, al mismo tiempo que transmitir la importancia del uso del casco. Desde Daño Cerebral Burgos quieren utilizar estos eventos para poner de relieve el riesgo que se corre por no utilizar el casco de forma adecuada. A partir de 16 años no es obligatorio su uso en ciudad pero, tal y como insiste Mónica Alba Romero, educadora social en la Asociación, "lo que queremos es que el cerebro esté protegido, recordar que el casco nos puede salvar la vida". En estos momentos son 120 los usuarios atendidos por ADACEBUR, donde reciben diferentes terapias.