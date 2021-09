El centro de mayores no abrirá este año por obras pendientes

El Centro Sociocultural de Mayores (CSM) permanece cerrado desde que explotó la pandemia. En su interior, el Ayuntamiento de Miranda acomete las obras pendientes, puesto que son necesarias para acondicionar un espacio en el que los responsables municipales reconocieron que existía un deterioro. Las mejoras se anunciaron en febrero, aunque medio año después todavía quedan labores por ejecutar, que impiden que esta dependencia destinada a fomentar el envejecimiento activo de los mayores abra de nuevo sus puertas.

La Junta de Castilla y León ya ha habilitado la vuelta a la actividad en este tipo de instalaciones hace meses, aunque hasta que los trabajos no estén concluidos permanecerá clausurada. En este sentido, el concejal de Servicios Sociales, Pablo Gómez, asume que este servicio municipal no retomará la programación en 2021, «porque antes de que finalice el año no terminarán las obras».

La situación del centro de mayores de la calle Los Almacenes la denunció IU en febrero. La formación evidenció las numerosas goteras, humedades y demás desperfectos. El Ayuntamiento asumió la necesidad de inversión y anunció que actuaría para reactivar el centro, aunque en aquel momento la Junta todavía no había habilitado estos espacios. Sin embargo, la administración regional dio el paso, sin que el Ayuntamiento hubiera terminado con su parte, y en este sentido Gómez reitera que «su apertura está condicionada a la realización de las obras, que espero que se terminen lo antes posible».

El concejal de Servicios Sociales, aclara que los técnicos del departamento de Obras trabajan para acondicionar por completo el CSM y la actuación la harán «por gremios, en lugar de sacar un único contrato» . De esta manera, ejecutarán tareas menores con contratos independientes, en lugar de sacar un pliego común para toda la actuación.

En estos momentos trabajan en «el sistema de aerotermia y regeneración del aire, no solo por el covid, sino por mejorar la climatización», detalla el concejal de Servicios Sociales, que recuerda que queda pendiente acometer la redistribución del centro, porque «cambiaremos los cristales que estaban agrietados, crearemos algunas salas y en otras ampliaremos los aforos». En total, Gómez puntualiza que la inversión «será de unos 120.000 euros».

gestión. Las puertas del CSM cerraron por la pandemia. En este tiempo, el Ayuntamiento, en concreto la cartera de Servicios Sociales, sí que ha avanzado en otro aspecto fundamental para que regrese la programación: la renovación del servicio. El contrato con la empresa que gestionaba este centro de mayores finalizó el 31 de julio de 2020 y Gómez destaca que la intención era la de finiquitar la adjudicación antes del 31 de agosto, «para que los trabajadores que había no perdieran el derecho a subrogación».

En este caso, el Ayuntamiento sí que llegó a tiempo, pero el concejal puntualiza que la antigua plantilla, formada por 20 personas, podrá continuar, aunque si la adjudicataria decide lo contrario «tendría que indemnizarles». El nuevo contrato supera los 140.000 euros por cada uno de los cuatro años, más dos de prórroga de duración. El plazo «no se empezará a contar hasta que no se inicie la actividad del centro, porque no íbamos a pagar algo que por ahora no se va a utilizar».