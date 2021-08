La Arandina mantiene el precio de sus abonos

El aficionado blanquiazul ya conoce cuánto costará ver a la Arandina la próxima temporada. El conjunto ribereño hizo ayer su campaña de socios 2021/2022 en un acto en el que puso de manifiesto su vocación claramente continuista (ha apostado por congelar los precios ante la grave situación de crisis derivada de la pandemia), pero también innovadora dentro de una oferta que no deja de renovarse, al ampliar hasta cinco categorías (protector, general, bonificado, simpatizante y comercial), su abanico de posibilidades.

Cabe destacar, no obstante, que no todas las tipologías de carnet tendrán los mismos derechos de cara a su poseedor. Así, la categoría más beneficiosa será la denominada como protector, donde además de todos los partidos de liga, día del club, amistosos y Copa Federación, se podrá acceder gratis al play off. Todo por 160 euros.

Un pasito por debajo se encontrará la categoría general, donde al igual que el anterior, pero por 140 euros, se podrá acceder a todos los partidos de liga, Copa Federación y amistosos. Eso sí, teniendo que pagar, tanto el día del club como el play off de llegar a disputarse, un precio reducido.

Más económico será el tercer escalón de la oferta. No es para menos, puesto que el carnet de socio bonificado, a 90 euros, estará destinado tanto a jubilados con rentas inferiores a 12.000 euros como a desempleados, menores de 25 años siempre que se sienten en la zona de animación, y personas con discapacidad superior al 50%. En esta categoría se podrán ver todos los partidos de liga a excepción del día del club (que tendrá precio reducido), los amistosos y la Copa Federación. Queda también fuera, pero a un precio igualmente más bajo, el play off.

Los dos últimos, llamados carnet de simpatizante y comercial, tendrán dos objetivos distintos. En caso del primero, a solicitar por 30 euros, el abono estará dedicado a gente que no pueda acudir de forma regular los domingos. Debido a ello, dicho carnet servirá para poder entrar a ver dos partidos (a excepción del día del club y play off, a los que podrán acceder a un precio reducido), pudiendo sumar además, un tercer choque y sucesivos, al precio de nueve euros cada uno.

En lo referente al carnet comercial, de 250 euros, se tendrá derecho a todos los partidos, además de sumar como beneficios un adhesivo identificativo para el establecimiento o negocio colaborador, una visita institucional del club y ventajas publicitarias y promociones en las redes sociales y plataformas del club.

MÁS ES MENOS. A mayores de lo anterior, todos los tipos de carnet tendrán a su favor beneficios extra gracias al nuevo club de fidelización. Eso y que, quien se anime a compartir su ilusión por el equipo haciendo un socio nuevo, tendrá un descuento de 30 euros en la cuantía de su carnet (tanto el promotor como el nuevo socio). Por último, señalar que los padres de los jugadores del fútbol base que se den de alta tendrán también ese mismo descuento. Para los menores de 14 años (hijos de socios acompañados por sus padres), jugadores del fútbol base y niños menores de 12 años, el acceso será gratis.