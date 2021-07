220.000 euros en el alquiler del cuartel de Villasana

Mientras el Ministerio del Interior ha prometido materializar una demanda histórica del Valle de Mena y poco o nada se sabe de los detalles de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villasana, las instalaciones provisionales de la calle La Isla se llevan 40.656 euros cada año en concepto de alquiler de cuatro viviendas y cuatro plazas de garaje. El viejo acuartelamiento, atacado por la ruina, se desalojó en octubre de 2015, por lo que el desembolso roza ya los 220.000 euros -a razón de 3.388 mensuales-, una cantidad que desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, califican de «despilfarro».

A finales de mayo, el entonces ministro de Interior, Grande Marlaska, mantenía un encuentro con la alcaldesa del Valle de Mena en el que se comprometía a la próxima ejecución del nuevo cuartel y avanzaba que se iba a «acelerar el estudio de demolición del actual, cuyo estado no permite la rehabilitación». Ya en abril, el Ministerio había respondido a preguntas del Partido Popular que el nuevo cuartel de la capital menesa se iba a ejecutar con cargo al Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado cuya vigencia, con vigencia hasta 2025 y su coste era de 2,2 millones.

El diputado por Burgos, Jaime Mateu, no se conformó con esta respuesta y el 20 de abril insistió con una nueva batería de cuestiones, en las que le pedía más concreción al Gobierno. Preguntó si ya se había redactado el proyecto de ejecución por personal técnico del Ministerio y, si no era así, cual era la fecha prevista para ello. También quería saber en qué fecha se iba a convocar el concurso para que empresas de arquitectura optarán a su redacción, en caso de no redactarlo personal de Interior. Además, interrogaba sobre «la fecha concreta, mes y año, de inicio de las obras y plazo de duración de las mismas», así como el plazo estimado para su equipamiento y en qué «mes y año» va a estar «operativo el nuevo cuartel de Villasana». El ministerio del Interior respondió en junio repitiendo lo ya sabido, el coste y plan en el que está incluido el cuartel. Pero el resto cuestiones las despachó sin aportar ningún dato concreto diciendo que «por parte del Gobierno se han iniciado las gestiones documentales necesarias y las fechas de inicio estarán condicionadas por la tramitación documental y contractual».

Así pues, la cuenta del alquiler del cuartel provisional seguirá creciendo, como mínimo dos o incluso tres años más, a tenor del tiempo necesario para redactar el proyecto, contratar las obras, ejecutar- las y equipar las instalaciones. En octubre de 2023, ocho años después del traslado, superará los 300.000 euros.

Menos cuarteles. Desde AUGC insisten en que, aún con el nuevo cuartel. «¿De qué sirve si vas y nadie te va a abrir? Eso sucede ahora en que la atención al público se ciñe a los viernes por la mañana, al haber tan solo 13 efectivos, contando cabo y sargento. Con esta plantilla, desde AUGC advierten que es imposible tener una patrulla en el Valle de Mena las 24 horas en la calle. Lo ideal para esta organización sería «aumentar las plantillas de los 32 cuarteles de la provincia, pero es inviable económicamente y más ahora». Por ello, su solución sigue pasando por «la reestructuración del mapa de cuarteles y que cuenten con un mínimo de 44 efectivos cada uno que patrullen las 24 horas las distintas zonas».