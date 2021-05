El Sabadell registra 73 millones de superávit hasta marzo

El Sabadell cerró el primer trimestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 73 millones de euros, un 22,1% menos respecto al mismo período de 2020, tras un «excelente resultado de la actividad comercial y un incremento de la inversión crediticia».

En las cuentas de este primer trimestre se incluye la primera aportación positiva de la filial británica TSB después de tres años de pérdidas. La comparación con el 2020 está influenciada por el efecto de la pandemia ya que en el primer trimestre del ejercicio pasado solo afectó durante dos semanas.

El ahorro de costes de la salida de 1.800 trabajadores en marzo no se ha notado en las cuentas del primer trimestre ya que se espera que tenga un efecto positivo de 141 millones en el próximo período.

La ratio de eficiencia fue del 54,6%, lo que representó una mejora a nivel trimestral, cuando alcanzó el 55,4%, y la ratio de capital total ascendió a 16,7%.

El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, valoró que los beneficios se apoyan en «un excelente resultado de la actividad comercial y un incremento de la inversión crediticia» son los factores fundamentales que han marcado la expansión en estos primeros meses.

Por su parte, el director financiero, Leopoldo Alvear, avanzó que desde la compañía «prevemos una mejora de los resultados en España a lo largo de este ejercicio 2021».

El margen de intereses se situó a cierre de marzo de 2021 en 833 millones de euros, un 5,8% menos en términos interanuales. Las comisiones netas superaron los 342 millones de euros lo que representó un caída del 2,2% por la venta de Sabadell Asset Management, según explicó la entidad financiera.

A 31 de marzo de 2021, en España se gestionaron 8.847 millones de euros de financiación ICO y en el Reino Unido 606 millones de libras de Bounce Back Loans.

En cuanto a las moratorias de préstamos, hay un saldo vivo de 2.218 millones de euros en España y de 340 millones de libras en el Reino Unido.

El Sabadell informó que el TSB obtuvo un beneficio neto de 10 millones de euros a cierre de marzo de 2021. Su aportación a las cuentas del grupo fue de dos millones de euros después de tres ejercicios consecutivos de pérdidas.

La filial británica mejoró su eficiencia con la reducción de su plantilla 352 empleados y el cierre de 70 oficinas en el primer trimestre.

El margen de intereses alcanzó 236 millones de euros, un 2,6% menos por menores tipos de interés en el Reino Unido, y el efecto del tipo de cambio pese al buen comportamiento de los volúmenes.

Los saldos de cuentas a la vista ascendieron a 135.397 millones de euros (96.844 millones Ex TSB), un incremento del 13,9% interanual (10,7% ex TSB) y del 3,9% (2,2% Ex TSB) en el trimestre.

Plan estratégico

En esta línea, el Sabadell avanzó que tiene previsto presentar su nuevo Plan Estratégico ante la comunidad de inversores y analistas de la corporación el próximo 28 de mayo. De esta manera, la compañía dio a conocer que ha acordado la venta del 100% del capital social de Bansabadell Renting a ALD Automotive por 59 millones, según informó a la CNMV