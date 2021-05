Ayuso acusa a Sánchez de "uso intolerable de poder" con el CIS

Continúa la guerra abierta entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central, con las elecciones del 4-M como trasfondo. Una pugna basada en los ataques cruzados y en la que ayer la popular volvió a poner en su diana al Ejecutivo de Pedrio Sánchez y a su partido, al que auguro un negro resultado en las urnas. En concreto, Díaz Ayuso acusó al Ejecutivo central de hacer «trampas» al realizar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) encuestas cuando ya está prohibido publicarlas. «Están haciendo un uso intolerable del poder, como hacen desde Moncloa con todo», manifestó, reiterando que «las encuestas que hacen los políticos para los políticos», que encima se pagan entre «todos», están «fuera de lugar». «Están haciendo trampas. Como ya el CIS y el resto de las empresas no pueden hacer sondeos en estos momentos, las hacen, incluso con el dinero de todos los españoles, para que luego se filtren a los medios», subrayó la presidenta. Asimismo, censuró que «los murcianos» o «los gallegos» tengan que estar «pagando la campaña de Madrid» con estas cosas. Además, la popular vaticinó una «caída histórica» del PSOE en los comicios, y señaló «que incluso podría ser sorpassado por otras formaciones». También censuró que los socialistas están intentan deslegitimar el final de campaña, alertando de que viene la ultraderecha para dar «los últimos coletazos».

Díaz Ayuso también habló de la pandemia, al aseverar que las comunidades que critican las restricciones que se han adoptado en Madrid lo hacen «por envidia» y «falta de vista política». Y es que, afirmó, la región registra en estos momentos «un descenso continuado del virus y del paro», y «actualmente está tirando del resto del país» y son otros «los que no hacen los deberes», como en el aeropuerto de Barajas para controlar la cepa india.

«No soy un caudillo"

Mientras, el ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, mantuvo, durante un mitin en Navalcarnero, que la «libertad» que defiende la presidenta es para ir a los bares y esa ya la había con Franco y considera que en la comunidad hay un régimen, lo más parecido a una dictadura. Ábalos pronunció estas palabras como introducción a la intervención del candidato de su partido a las elecciones del 4-M, Ángel Gabilondo, que llamó a la ciudadanía a convertir «los aplausos en votos», a llevar a las urnas «el corazón de una sociedad con sentimientos, valores y principios». Y es que, sostuvo, él «no es un caudillo» y no va a decir que vayan «detrás de él», sino «todos juntos». Asimismo, aseguró que no teme el sorpasso de Más Madrid porque los socialistas son «la alternativa que puede hacer ganar a la izquierda». «En Madrid se dirime todo con uno o dos escaños», puntualizó, para añadir «que no vendan la piel del oso antes de cazarla».