"La Junta ya ha incumplido lo firmado hace un mes"

Inicia su segundo mandato con una revolución dentro del sindicato dando más peso a las mujeres y rejuveneciendo el mismo ¿Estaba ‘oxidada’ la anterior Ejecutiva?

Nuestro sindicato desde su nacimiento en el franquismo siempre ha estado en esa evolución permanente y se ha estado adaptando a la coyuntura de cada momento. Siempre nos hemos modernizado, y, de hecho, somos el primer sindicato de España y vamos aumentando por esa capacidad de adaptación. Y ahora nuestro sindicato requería incrementar el peso de las mujeres en la Ejecutiva leyendo los momentos actuales del movimiento feminista. Esa evolución y rejuvenecimiento responde a la trayectoria histórica del sindicato.

Llegaste a la secretaría general en los últimos coletazos de la anterior crisis y ahora te encuentras con esta ¿Qué balance haces de estos años?

El anterior mandato ha sido muy duro y con dos partes. El momento del crecimiento tras la salida de la crisis y luego el gran hundimiento con la pandemia. Ha sido como una montaña rusa y hemos tenido que adaptar rápidamente el sindicato a la nueva situación, y me ha sorprendido la velocidad con la que lo hemos hecho. Y por primera vez en medio de una crisis hemos subido afiliación al sindicato. Ha sido un periodo muy vertiginoso, y que ha supuesto un esfuerzo enorme de todos. Pero en España se puede estar tranquilo de que los sindicatos saben responder ante la adversidad.

¿Y cómo están los trabajadores tras estas dos crisis?

En eso estamos, en que no vuelvan a pagar los platos. De entrada es la primera crisis en la que cae más el PIB que el empleo. Por lo tanto, el primer golpe, que es el desempleo, se ha resuelto de forma favorable. Ahora, lo que es la precariedad es en lo que estamos trabajando, de ahí nuestras dos reivindicaciones de la reforma laboral y el salario mínimo interprofesional, que son los dos elementos que generan precariedad y pobreza. La reforma laboral, es una frase muy manida y repetida, nos devuelve las herramientas para poder disputar la distribución de la riqueza. Estamos a los pies de los caballos. Y en Castilla y León, con provincias tan pequeñas, la correlación de fuerzas es muy desigual, o tragas con lo que dice el patrón o nada. No tiene sentido que ahora se mantenga esta reforma laboral, cuando se ha visto que aquella crisis se gestionó fatal, que donde hubo recortes ahora hay inversión pública y derechos para los trabajadores. Es imprescindible hacer una reforma laboral que nos devuelva la herramienta para poder disputar a los empresarios unas mejores condiciones.

Recientemente se han manifestado contra el Gobierno central por varios incumplimientos ¿Se siente decepcionados con un Ejecutivo que defendieron desde el principio?

Nosotros seguimos exigiendo al Gobierno que lo principal es salarios y normativa laboral. Hemos llegado a acuerdos con el Gobierno interesantes en estos dos años y se está haciendo una salida de la crisis muy distinta a la anterior, siendo negociada. Que ocurre, que ahora lo importante que es la reforma laboral y el SMI nos estamos encontrados fuerzas muy potentes que están rechazando esto como la propia patronal CEOE, porque están cómodos así sometiendo a los trabajadores, bajar impuestos y recibir ayudas. Es una política avariciosa, y nosotros decimos que tiene que haber acuerdo por justicia social. Y con el SMI pasa lo mismo, estamos viendo como el país crece al 6% y no puede ser que el salario no se mejore cuando las empresas tienen beneficios.

¿Cómo explicaría a un comerciante de un pueblo de Castilla y León que tiene que subir el salario mínimo a sus trabajadores?

Las empresas que tienen dificultades pueden descolgarse de los convenios colectivos. Pero esta teoría de que una empresa puede mantener a sus trabajadores si cobran 950 euros pero si ganan 1.000 no pues…. Lo que se trata es que las empresas sean competitivas, y solo hay que mirar al norte de Europa, donde son viables con salarios dignos. Lo que no se puede hacer es competir con salarios bajos, porque para eso ya están los países del este.

El día de su reelección reclamaba «soluciones a la carta» para luchar contra los desequilibrios territoriales en la Comunidad ¿Esto no generarían mas desigualdades?

Hay que buscar la equidad. Estamos en una Comunidad de absolutos desequilibrios. No es que haya provincias ricas, pero si pobres y en decadencia. Todo el oeste, fundamentalmente León y Zamora, tienen una debacle económico y social terrible. Hay que actuar de emergencia en estos lugares con planes específicos.

¿Y eso se afrontaría solo con dinero o con fiscalidad e incentivos?

Tiene que ser una combinación de varias cosas, pero fundamentalmente hay que alinear a todas las administraciones en planes estratégicos para esta zonas con un gran compromiso del mundo empresarial de esas provincias, porque no vale solo con lo público. Hay empresas potentes que estarían dispuestas a arriesgar y apostar por su tierra, por eso debemos alinear el mundo empresarial con las administraciones en un planteamiento concreto para el oeste de la Comunidad.

¿Qué le parece la postura del Procurador del Común sobre el Serla, contraria a sus planteamientos?

Yo creo que la Junta ha interpretado la resolución de una forma muy torticera e incorrecta. Porque el Procurador del Común no dice que no se ponga en marcha, sino que económicamente no es el momento. Y es muy diferente. De hecho, nos ha llegado una comunicación donde el propio Procurador, no se desdice, pero si aclara algunas cosas. Textualmente dice: «Sin perjuicio de lo dicho, en el supuesto de que transcurrido un plazo de tiempo prudencial no se llevaran a cabo las medidas adoptadas por la Administración, les rogamos nos haga saber dicha circunstancia para retomar nuestra intervención».

¿Se fían de que la Junta cumpla los últimos acuerdos del Diálogo Social tras lo ocurrido el año pasado?

Es un déjà vu porque estamos otra vez en las mismas. Hemos firmado el 2 de junio un acuerdo que se contempla una cuantía escasas e injusta para complementar los ERTE, pero agarrábamos eso o quebrábamos toda la protección a los trabajadores. Nosotros calculamos que habrá unas 20.000 personas afectadas por los complementos a ERTE, y la propuesta que están haciendo en estos momentos, ya de desarrollo normativo, es absolutamente discriminatoria. La ayuda solo sería para las familias de un solo ingreso y ponen un requisito de tres veces el IPREM como máximo para pedirlo, y eso se traduce en que como haya más de un salario no se podría pedir. Esto es una barbaridad y es una política antiobrera. Esta parte del gobierno de Ciudadanos tiene una obsesión con los trabajadores. Se creen que vienen aquí a hacer bien a la Comunidad castigando a la gente trabajadora.

¿Se sienten en el punto de mira?

Hay un problema en el Gobierno de Castilla y León con esa parte minoritaria de Ciudadanos que está obsesionada y cree que la gran tarea histórica que les va a tocar de forma efímera en esta tierra, porque Cs está hundido y sin futuro, es poner de rodillas a los trabajadores quitándole todo tipo de ayudas. Es una parte del Gobierno que solo piensa en los empresarios y penaliza a los trabajadores. Nosotros pensábamos que después de 30 años de gobiernos conservadores en la Comunidad, esta gente podía traer aire fresco, pero lo que ha venido es un aire contaminado y endiablado contra los trabajadores y los sindicatos. Ciudadanos va a pasar a la historia de Castilla y León como los que perseguían a la mayoría de la ciudadanía, porque aquí la mayoría somos trabajadores y jubilados. Este es el legado que van a dejar y todo lo que tocan lo estropean.

Son términos muy duros para calificar al Gobierno de la Comunidad...

Hemos planteado una nueva estrategia con la Junta después de estos dos años y a la vista de como se comportan. Ya no vamos a seguir aguantando a ver si cambian, porque no lo hacen, y en su hoja de ruta está considerar a los sindicatos como una lacra. Que es lo mismo que ocurre en sistemas autoritarios, que lo primero que se quiere laminar son los sindicatos. Y como aquí no nos pueden ilegalizar, nos intentan invisibilizar. Nosotros tenemos que responder, y ya he informado personalmente al presidente Mañueco, que si el Serla no se extiende iremos a los tribunales. Y si tenemos que ir a movilizaciones lo haremos. No podemos aceptar que se firmen las cosas y luego se incumplan sin mas, como los ERTE del año pasado y los recién aprobados lo mismo. Es una locura y una provocación sin precedentes, y vamos a contestar a estas propuestas beligerantes y antiobreras.

Se ha visto a los sindicatos muy cohesionados con la patronal ¿Ha mejorado la relación entre ambos?

La verdad es que no, lo que pasa es que antes la relación con la Junta era de entendimiento, y ahora estamos unidos ante los incumplimientos del Gobierno regional. Pero en lo que se refiere al dialogo patronal-sindicatos no hay avances ni acuerdos. Nosotros estamos un poco decepcionados porque nuestra Comunidad tiene unos salarios indecentes e inaceptables. Competir con salarios es condenar a la Comunidad a ser de segunda per se, como es. Aquí la gente se va por los salarios, principalmente jóvenes, porque son indecentes. Y nos sorprende que la patronal no se comprometa mejorando los sueldos para retener el talento.

Entiendo que las mesas de negociación colectiva no van bien…

Están parados y los pocos que se han firmado han sido, por culpa de la reforma laboral, con salarios muy retenidos, con subidas del 1% en el mejor de los casos cuando el IPC supera el 2,5%, por lo que estamos perdiendo poder adquisitivo. Y estamos en un momento de expansión de la economía.

¿Necesita Castilla y León un cambio del modelo productivo?

Esta Comunidad va mal. Ha perdido el tren del progreso, porque mientras España crece, Castilla y León mengua. Se pueden hacer otras políticas para crecer en economía, porque no hacemos más que perder peso en la economía del Estado. Hay que tomar decisiones porque venimos de un modelo productivo agrario, y no hemos sabido hacer la transición a un nuevo modelo productivo. Y de esto tienen la culpa los gobiernos, porque si hay presupuestos pequeños y pocos impuestos, esto redunda en menor posibilidad de inversión. Ahora Europa ha dicho que hay que endeudarse, cambiar el modelo productivo, digitalizarse, y aquí en Castilla y León todo lo contrario, no nos endeudamos, bajamos los impuestos, no podemos hacer grandes inversiones. Y esto nos lleva a estar como estamos.

¿Y los fondos europeos?

Tenían que ser la oportunidad de hacer una gran conjura entre Junta, Cortes, sindicatos, patronal para hacer un gran proyecto de Comunidad, y estamos viendo que no se ha hecho. Castilla y León, o pega un volantazo a las políticas económicas y fiscales, o aquí dentro de treinta años diremos «Joder que mal lo hicimos». Pero claro, son casi 36 años de gobiernos del PP en esta tierra, y si vuelven a ganar serán 40 años. Y eso no es bueno para la democracia. Pero el Gobierno de la Comunidad, en su mayoría absoluta, tira solo para delante, y esto nos va a hundir durante los próximos 20 años.

Hablando de alternancia, en la moción de censura no se posicionó pero si reclamó un cambio en las políticas de la Junta ¿Se ha producido?

Todo sigue igual. Nosotros pedíamos un cambio de actitud en el Gobierno, y si triunfaba la moción, pues habría un cambio, y si seguía Mañueco, que cambiara de actitud respecto a los trabajadores, al modelo económico, a los fondos europeos. Y todo sigue igual. Ellos miran las encuestas y ven que les da para seguir gobernando o no, y tiran para delante. Pero lo importante es hacer bien las cosas en términos históricos, porque tienen una responsabilidad con esta tierra.