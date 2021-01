El cribado de Quintanar arroja 6 positivos

El cribado masivo voluntario realizado ayer en Quintanar de la Sierra revela 6 positivos, lo que supone un 1% del total de personas que se sometieron a los test de antígenos. La participación se quedó en los 606 vecinos de la zona básica de salud, que incluye, además de Quintanar, a Palacios, Canicosa, Neila, Regumiel y Vilviestre del Pinar. Esto significa que únicamente acudió el 19% de la población total (que se sitúa en 3.156 habitantes). Para compararlo con los que se han realizado anteriormente en la provincia, en Burgos se alcanzó un porcentaje de positividad del 0,56% (con 250 positivos) mientras en la capital ribereña se quedó en 0,32% (con 28 contagiados).

A buen ritmo y sin aglomeraciones se desarrolló una jornada que poco tenía que ver con las realizadas en la ciudad de Burgos o Aranda en el mes de noviembre, que poseen un número mucho más elevado de habitantes y donde las colas se multiplicaron. Sin embargo, en Quintanar una fila cercana a una media decena de personas se mantuvo durante prácticamente todo el día para acceder a una de las tres mesas preparadas en el interior del Salón Municipal. Un goteo constante de asistentes, aunque algunos vecinos señalaban que algo menos de lo esperado. Las pruebas arrancaron minutos antes de las diez de la mañana y fue precisamente en esos primeros momentos cuando se acumuló más gente. Después fue mucho más tranquilo.

Tanto jóvenes como mayores se animaron a colaborar para descubrir posibles positivos entre asintomáticos. Y es que resultaba condición necesaria no presentar ningún síntoma para asistir, ya que en caso contrario se debe llamar directamente al centro de salud. Una de las novedades era que no aparecía como requisito ser mayor de edad, valía con tener al menos 12 años. «Como ciudadanos responsables deberíamos hacernos la prueba todos», explicaba Esther Pascual, una vecina que aunque tenía alguna duda por el miedo que le generaba finalmente se la realizó «por vivir un poco más tranquilos, hacer las cosas bien y ayudar». Precisamente el hecho de «salir de dudas» se convertía en la razón de muchos, como Victoria Ibánez, que reconocía que no le había dolido: «Iba tan nerviosa que ni me he enterado». Jesús Pascual, de 23 años, dejaba claro que esto también es cosa de jóvenes. Comentaba la importancia de colaborar puesto que «la población es muy mayor y cuanto más lo controlemos, mejor para todos». En la misma línea, la mayoría de quienes se realizaban el test defendían lo valioso de descubrir casos que haya y no lo sepan para que se puedan aislar sin contagiar a más personas.

Miembros de Protección Civil garantizaron que la entrada y la salida al recinto, por dos puertas diferentes, se realizasen correctamente y manteniendo la distancia social para aportar seguridad. Durante la mañana asistieron los vecinos de Quintanar, tal y como se había pedido para evitar que coincidiesen múltiples personas a la vez. Ya por la tarde lo hicieron los habitantes empadronados en el resto de localidades del área de salud. Aunque hay que mencionar que alguno llegó antes de su ‘turno’ y no hubo ningún problema para hacerle la prueba. «Si das positivo te llamamos en media hora», escuchaban los ciudadanos tras hacerse el test serológico. No era como hace unos meses, cuando todo era nuevo y el miedo por el dolor que puede causar en algunos ya no estaba tan presente, principalmente porque muchos ya se han sometido a alguna similar y la responsabilidad ganaba la partida.

La incidencia acumulada de la que ayer informaba la Consejería de Sanidad en esta zona es de 241 casos por cada 100.000 habitantes. Tanto Palacios como Vilviestre del Pinar se encontraban también en riesgo «muy alto». Hoy se llevará a cabo el cribado en el centro de salud de Lerma, donde se recomienda acudir a los vecinos de la villa ducal y Villalmanzo a lo largo de la mañana y al resto de localidades por la tarde. En esta zona la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos siete días es de 395,4 mientras que a dos semana se eleva a 949 (siempre por cada 100.000 habitantes). Igual que ocurrió ayer en Quintanar, será necesario presentar el DNI y la tarjeta sanitaria, y no deberán acudir quienes se encuentren en aislamiento o quienes hayan pasado la infección en los últimos tres meses.