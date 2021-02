Deja el bar de Solarana para regentar el del pueblo vecino

Más vale un mal acuerdo que un buen pleito dice el refrán y es lo que han debido pensar la arrendataria del bar de Solarana y el Ayuntamiento para poner fin a la relación contractual que mantenían y cerrar la polémica generada desde que la alcaldesa, esgrimiendo la deuda generada, en gran medida por las restricciones derivadas de la pandemia, amenazó en diciembre con acciones judiciales para que desalojar el local.

No ha sido necesario llegar a los tribunales porque ambas partes han renunciado, por escrito, al cobro de la deuda de 1.430 euros, en el caso del Ayuntamiento, y de una posible indemnización por el tiempo que restaba de contrato y por una supuesta relación laboral, por parte de María C.S., que llegó a Solarana en julio de 2019 y ahora se trasladará al pueblo de al lado, Castrillo Solarana, a 1,5 kilómetros, para hacerse cargo del bar de esta localidad de 31 vecinos.

«Me voy para seguir trabajando, tener para comer y subsistir», afirma María, quien lamenta tener que marchase «porque en Solarana los vecinos se han portado muy bien y querían pagar la deuda, estoy muy agradecida, pero la situación era insostenible con la alcaldesa que ha puesto muchas trabas y no ha querido llegar a ningún acuerdo, negociar la deuda, solo quería rescindir el contrato y es lo que hemos hecho de mutuo acuerdo».

Muchos vecinos acudieron a despedirse de María que, en poco más de un año y con muchas restricciones, tenía una clientela fija, no solo de Solarana si no también de otros pueblos de la zona. «Tenía clientes de Castrillo con los que ahora me reencontraré en su pueblo cuando terminen la reforma del bar, que está muy bien», asegura María, que no duda al señalar que «las condiciones son mejores que en Solarana y también tendré vivienda». María, cuando comenzaron los problemas con la alcaldesa, decidió presentar una oferta para hacerse cargo del bar de Castrillo y ganó el concurso. «Estoy muy contenta con la decisión que he tomado y espero que, cuando podamos comenzar a trabajar sin restricciones, las cosas vayan bien porque la gente de la comarca ya conoce como trabajo y mi cocina», manifiesta María, ilusionada con esta nueva aventura y volver a trabajar en la hotelería, un sector al que está vinculada desde que llegó de Santo Domingo hace veinticinco años.