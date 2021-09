Villarcayo, Espinosa y Tobalina optan a talleres de empleo

Los ayuntamientos de Villarcayo, Espinosa de los Monteros y el Valle de Tobalina siguen apostando por reducir el paro y ofrecer nuevas oportunidades a sus vecinos a través de los programas mixtos de formación y empleo. Para ello han optado a las ayudas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León que sufragan las nóminas de los alumnos de estos programas y de sus formadores y que en esta convocatoria se multiplicarán por cuatro, hasta 40 millones de euros. Así pues, si habitualmente suelen recibir una respuesta positiva, en esta ocasión es mucho más probable de que así sea de nuevo y, a partir de noviembre puedan comenzar los respectivos programas, que serán de trabajos forestales y jardinería (mixto) en Tobalina y Espinosa, y de pintura decorativa e industrial en construcción, en Villarcayo.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Medina de Pomar también presentó solicitud para acondicionar el entorno del río Trueba junto al campo de fútbol de Villacomparada con un taller de trabajos forestales y jardinería, pero no podrá ser. La Junta de Castilla y León exigía contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro para las actuaciones proyectadas y el Consistorio solo dispone de una comunicación previa y solicitud a la CHE, que no han sido suficientes para entrar en la convocatoria. La Administración regional comunicó al Ayuntamiento que necesitaba la autorización, una vez acabado el plazo de solicitud, por lo que no se ha podido presentar otra propuesta. No obstante, el alcalde, Isaac Angulo, espera poder optar a la próxima convocatoria, ya en 2022, una vez llegue la autorización de la CHE. El otro ayuntamiento de más de mil habitantes de la comarca, el Valle de Mena, ha decidido dejar pasar la convocatoria sin solicitar una subvención.

Mientras, en Espinosa de los Monteros si se actuará junto al río Trueba. Está previsto que ocho alumnos se ocupen durante seis meses de 800 metros de la ribera, entre la presa y el parque de las Cocinas, un espacio "con altas densidades" de árboles y arbustos, "que requiere de actuaciones silvícolas puntuales". El objetivo, además de ampliar las zonas de esparcimiento para los vecinos y visitantes junto al río, es el de "mitigar los posibles efectos de grandes avenidas". Limpiar las riberas, retirar la vegetación invasora y sustituirla por árboles autóctonos o aclarear el bosque de la ribera en el paseo buscará mejorar la capacidad de desagüe del río y evitar que las inundaciones afecten al casco urbano, por estar taponadas las salidas del agua a lo largo del cauce. Los trabajos también servirán para limpiar la zona de las piscinas naturales de la presa, acondicionar las escaleras que suben al área recreativa de Pendu o mejorar el mirador de Herbosa.

doblete. En el Valle de Tobalina han sido más ambiciosos y han solicitado un taller de trabajos forestales y jardinería doble para dar empleo y formación a 8 alumnos durante seis meses y a otros 8 en el semestre siguiente. La idea con ambos es desarrollar un proyecto de desbroce y adecuación de sendas que conduzcan a los visitantes hasta los principales árboles singulares del municipio, además de acondicionar diversas zonas verdes.

En Villarcayo, se prevé formar a 7 alumnos mientras desarrollan trabajos de pintura decorativa e industrial en edificios públicos, como la biblioteca, el cementerio, el liceo, el vestíbulo y porche del polideportivo, o las oficinas de la calle San Roque que utilizan Protección Civil o los servicios de Recaudación y Medio Ambiente.