La familia de la fallecida quiere prisión para el acusado

Los familiares directos de la víctima mortal del accidente que se cobró la vida de Lucía del Mazo Puertas, de 22 años, anuncian que tienen la intención clara de recurrir esta decisión judicial porque creen que el acusado «debe pagar por lo que hizo y sus consecuencias», apunta la madre de Lucía, Alicia Puertas, ejerciendo en cierto modo de portavoz. El recurso aún no se ha presentado ya que están a la espera de que les respondan a unas aclaraciones solicitadas sobre el texto de la sentencia en sí.

La madre de la fallecida se muestra indignada por la decisión tomada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos y está dispuesta a llegar a donde haga falta para conseguir la justicia que cree se merece su hija. «No quiero dejar la enseñanza a mi nieta de que matar sale gratis», afirma rotunda.

Alicia Puertas reconoce que antes de que se celebrase la vista oral hubo intentos de llegar a un acuerdo con ellos como acusación particular, para rebajar la pena a solo dos años de privación de libertad y que el acusado así no entrase en prisión. «Nosotros les dijimos que no, que si no se habían enterado de que lo que queríamos nosotros es que pagase por lo que había hecho, que entrase en la cárcel, no llegamos a ningún trato porque sería como no defender a nuestra hija», insiste ya con la sentencia dictada.

Más allá de la argumentación jurídica que se dé en el recurso de los familiares de Lucía del Mazo, Alicia considera que el pago de los 60.000 euros a mayores de la responsabilidad civil fijada por la sentencia no es más que un intento por parte del acusado para esquivar su culpa y evitar entrar en la cárcel. «Si no quería enfrentarse a las consecuencias que no se hubiese puesto esa noche al volante, era tan fácil como no coger el coche después de haber bebido, encima de ir sin luces y con ese tanque a una velocidad que no podía controlarlo», recalca.

La familia de Lucía ha colocado carteles por algunas de las calles más céntricas de la capital ribereña en los que piden justicia para ella y consideran que el arrepentimiento en forma de pago económico no es suficiente para eludir una pena de prisión. «Si tienes dinero, te libras de ir a la cárcel», saca en conclusión con amargura la madre de Lucía.