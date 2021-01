Los sindicatos ven «insuficientes» las tres plazas docentes

El año pasado por estas fechas ya estaban cerradas las plantillas jurídicas docentes, las que corresponden al cuerpo de funcionarios, con la creación de 15 puestos fijos en Secundaria y tres maestros menos para este curso. En aquel momento, el acuerdo de la Dirección Provincial de Educación se alcanzó solo con los sindicatos de enseñanza Stecyl y ANPE, ya que el resto (CCOO, UGT y CSIF) se demarcaron del mismo como medida de protesta al no aceptarse la reivindicación de las 35 horas. En esta ocasión, las cinco centrales regionales se han unido y han rechazado la negociación con la Consejería de Educación para el próximo ejercicio lectivo, una postura que comparten las delegaciones locales.

El caso de Burgos, la propuesta de la Administración regional pasa por la creación de tres puestos, dos en Secundaria y uno en Primaria. Los dos primeros corresponden al instituto Camino de Santiago, en las asignaturas de Lengua Castellana y Matemáticas, mientras que la tercera afecta al colegio Cervantes de Miranda de Ebro. Por otro lado, se contempla la transformación de otras diez plazas, principalmente a enseñanza bilingüe, además de que no prevé ninguna amortización o supresión.

El planteamiento de la Junta resulta «insuficiente» para los sindicatos provinciales, que están analizando los datos y se pondrán en contacto con los centros educativos con el fin de recabar sus demandas. «Son necesarias muchísimas más vacantes», subrayan fuentes sindicales consultadas, quienes acusan a la Junta de Castilla y León de «no estar tomando en serio el papel negociador» de los representantes de los trabajadores.

Coinciden también en la principal queja y esa es que los criterios que marca la Administración autonómica a la hora de crear o suprimir plazas son «muy estrictos», además de que asegura que «vienen impuestos». En este sentido, hacen referencia a las ratios, que llevan años demandando su bajada, o al número de horas de docencia. «Es imposible que se puedan sacar nuevos puestos», sostienen, además de que critican que «no se plantean mejoras» de cara al próximo curso, teniendo en cuenta que este año las necesidades educativas, motivadas por la pandemia al reducirse el número de alumnos por aula, se han cubierto con profesionales interinos.

Las delegaciones provinciales respaldan la postura de las regionales, que rechazan negociar las plantillas hasta que no se modifiquen esos criterios. Además, subrayan que la crisis sanitaria hace que este proceso negociador «no sea uno más». En este sentido, valoran que la Junta haya establecido que no se supriman plazas, aunque «el reverso de la moneda ha sido una oferta de creación de estas totalmente insuficiente», mientras que tampoco respaldan las transformaciones planteadas porque deriva en un modelo de bilingüismo con el que no comparten.