Blas Cantó estrena sus dos canciones candidatas para Eurovisión

Blas Cantó ha dado a conocer este miércoles a través de la web de RTVE Memoria y Voy a quedarme, las dos canciones que desde su estreno están siendo sometidas a la votación del público para decidir con cuál representará a España en Eurovisión 2021 el próximo 22 de mayo.

"Estoy muy contento por todas las canciones que van a venir, no solo estas", ha comentado el propio artista murciano en los minutos previos a este lanzamiento en una conexión en directo por sus redes sociales en la que ha avanzado que intentaría no leer muchos comentarios para no sentirse "condicionado".

En los primeros minutos, parece que los seguidores del festival se están posicionando más del lado de Voy a quedarme, presentado por RTVE como una "emocionante y moderna balada que conserva influencias de grandes baladas clásicas" y que lleva la firma de su intérprete, además de las de Leroy Sanchez, Daniel Ortega Dangelo y Dan Hammond.

"Tiene todos los registros que existen en mí. No sé ni cómo definirla. Es una canción cargada de emoción. Me gustaría empezarla a capella y que se note hasta la más mínima respiración", había comentado previamente de este corte que tiene un final in crescendo.

Por su parte, Memoria es un corte "uptempo con mucha percusión y potente juego de voces", compuesta por Steve Daly, Oliver Som, Leroy Sanchez y Blas Cantó. Te hace cantar y levantarte de la silla, ha dicho de ella su intérprete en declaraciones recogidas por RTVE.

"Es una canción que siempre me ha dado muy buena energía porque, además, habla de lo que te encantaría quitarte de la cabeza pero sabes que nunca vas a poder", ha comentado sobre esta opción en la que canta versos como Lo peor de ti me hizo ver lo peor de mí.

Desde las 18 horas de hoy, los usuarios pueden escuchar las canciones íntegras y votar por su favorita en www.rtve.es/eurovision, la app de RTVE, por llamada telefónica o por SMS. Las canciones estarán igualmente disponibles en todas las plataformas digitales.

Durante esta primera fase de votaciones, los usuarios podrán votar online una vez al día por cada dispositivo y desde cualquier país del mundo.

Esta primera ronda se cerrará justo antes del inicio de Destino Eurovisión, una gala que se celebrará en directo por La 1 de RTVE, pero de la que de momento no ha trascendido su fecha de emisión. En ella, además de compartir duetos con otros artistas y amigos, el artista murciano interpretará ambos temas.

Será entonces cuando vuelvan a abrirse las votaciones durante unos minutos, esta vez de forma ilimitada a través de internet. Al final de la gala, se conocerá la decisión vinculante del público sobre qué canción representará a España en Eurovisión 2021 el próximo 22 de mayo.

Para Cantó será la segunda vez que se presente como candidato, tras la cancelación de su celebración en 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, la primera en sus 65 años de historia.