Las heladas causan un daño mínimo en las viñas de la Ribera

Las temidas heladas de primavera llegaron el fin de semana pasado. Los termómetros descendieron hasta los tres y cuatro grados negativos en diversas localidades de la Ribera del Duero. Sin embargo, el daño que han provocado en los viñedos ha resultado mínimo.

"Nuestra brotación es más tardía que en otras zonas, unas dos semanas después que en La Rioja. Hasta ahora sólo había brotado alguna yema de los viñedos más jóvenes, en los suelos más sueltos...", explica Alberto Tobes, responsable del Servicio de Experimentación en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Por ello, dice, "si ha habido algún daño, es anecdótico". De hecho, destaca que según la media estimada en las últimas 15 campañas, la brotación suele producirse en torno al 26 de abril.

En esta línea también se pronuncian desde Asaja. Su vicepresidente provincial, Javier Arroyo, sostiene que "hay yemas estropeadas" aunque "el daño causado no es para llevarse las manos a la cabeza".

Algo en lo que también coincide el presidente de la Asociación Empresarial de Bodegas Acogidas a la DO Ribera del Duero, Iker Ugarte: "Todavía estamos valorándolo. Es cierto que las heladas han afectado algo, pero muchas viñas están durmientes, por lo que no parece que el daño vaya a ser muy grave".

Para todos ellos la clave de cara a las próximas semanas resulta sencilla: "Que no hiele más". De momento, ayer llovió y todo indica que las precipitaciones continuarán durante toda la semana. "En estas circunstancias es difícil que hiele. No obstante, en la Ribera se está mirando al cielo hasta San Isidro", precisa Tobes, recordando que en 2013 heló el 29 de mayo.

Algo que también matiza el presidente de Enoduero, José Nuño, quien recalca que el riesgo de heladas no ha pasado. "Que esta vez nos hayamos podido librar, hablamos de pérdidas pequeñitas que no deberían afectar a la cosecha, no quiere decir que en 10 días podamos tener un problema gordo".

Una app pionera. Más allá del tiempo, el Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero acaba de patentar una "innovadora aplicación", llamada WebBacchus, que garantiza la trazabilidad desde las viñas hasta la botella del vino, es decir, desde el momento de la vendimia hasta la salida del vino al mercado.

Se trata, según un comunicado del Consejo Regulador, de una herramienta propia que facilita las labores de control y auditoría que desarrollan como entidad certificadora. De hecho, la entidad explica que distintos Consejos Reguladores ya "han mostrado su interés por ella", por lo que la DO Ribera del Duero ha decidido licenciar la app.

A través de WebBacchus, las bodegas tienen acceso a las parcelas de origen de la uva, las variedades vendimiadas, los rendimientos, así como cualquier movimiento del vino en las instalaciones.