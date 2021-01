La falta de información lastra la nueva red de autobuses

No es fácil acostumbrarse al mayor cambio en la red de autobuses urbanos de la ciudad de los últimos veinte años pero no ayuda el hecho de que en muchos domicilios no se haya recibido el mapa con los nuevos recorridos y horarios en papel once días después de comenzar a funcionar. Se anunció el reparto de 80.000 pero hay zonas de la ciudad a las que todavía no ha llegado: Gamonal Norte, G-3, San Juan Bautista, Fuentecillas, Fátima-Juan XXIII o el entorno de San Lesmes.

Tampoco que no se haya colocado en muchas de las paradas, que siguen luciendo los antiguos recorridos, lo que obliga a los usuarios a tener que preguntar constantemente a los conductores, dado que numerosas líneas han cambiado de número y frecuencias, lo que da lugar a confusión.

Aunque el nuevo mapa que reduce los recorridos de 32 a 23 se estrenó el 1 de enero no fue hasta ayer cuando se pudo testar con el movimiento ‘normal’ de la ciudad tras las vacaciones de Navidad, al producirse el regreso a los colegios e institutos, universidad y trabajo.

