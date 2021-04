Sube la tasa de Bomberos en Briviesca para paliar su déficit

El Ayuntamiento de Briviesca ha aprobado el incremento de las tasas que cobra a los ciudadanos por la prestación del Servicio de Extinción de Incendios con el fin de «intentar reducir el déficit que genera y a la vez para concienciar a la población de que se haga un buen uso y no se abuse», declara Marcos Peña, concejal de Hacienda. Desde 2014 se lleva aplicando una ordenanza fiscal que regula los costes por las actuaciones de los bomberos, con la que se cobran las salidas e intervenciones que quedan fuera del servicio de emergencias propio, ya que la inmensa mayoría de los casos no comportan desembolso para el usuario por tratarse de un servicio público universal.

En el caso de las salidas a incendios, permanencia de vehículos y por cada hora de actuación, el Consistorio ha optado por triplicar la cuantía, que pasa de costar 54,38 euros a 150. El precio por acudir a un accidente se mantiene en esa misma cifra. Igualmente, el coste por la utilización de materiales como la autobomba o motosierra se ha aumentado y el usuario que requiera del servicio deberá pagar 60 y 6 euros respectivamente. La utilización de la escalera móvil se fija en otros 60 y la del equipo de rescate en 20. En la anterior ordenanza se pedían valores de 42,99 y 17,70 euros. Asimismo, se han eliminado los epígrafes de la categoría de arquitecto-ingeniero, aparejador-ayudante porque esos cargos no existen en la plantilla del parque, y los de conductor y bombero se han unificado. La cuantía a abonar asciende a 25 euros por cada actuante dentro de la jornada ordinaria y a 33 fuera de ella.

«Que un servicio público sea deficitario no resulta raro, y mucho menos si es uno dedicado a las emergencias, donde se salvan vidas, los medios son muchos y muy costosos, y su existencia es incuestionable», explica el político. En el caso del servicio de bomberos de la capital burebana, que como se puede comprobar cada año no solo actúa en materia de fuego sino que realiza muchas otras intervenciones de auxilio ciudadano, recibe una subvención anual de la Diputación de aproximadamente 90.000 euros pero también arroja un déficit en torno a los 45.000. Aún así, el edil manifiesta que «los perjuicios que pueden ocasionar si los incendios no se atendieran serían más costosos que la cuantía que se paga a los profesionales. Si tuviéramos todos los días un incendio el servicio saldría rentable pero nadie querría vivir aquí», explica.

Marcos Peña reitera que toda emergencia, labor de salvamento, socorro o extinción de incendio se presta sin coste alguno, pero que sí se gira la tasa cuando no lo es o puede ejecutarse por otros medios. Según explica, hay gente que «acude a los bomberos para actuaciones que no son consideradas de emergencia».

Parques profesionales. Para Marcos Peña el cierre de un parque «viene mal a todo el mundo, sobre todo a los ciudadanos del entorno más rural». Los bomberos de Briviesca no solo actúan en el término municipal sino que su área de actuación comprende grandes distancias. «Necesitaríamos parques profesionales en todas las comarcas y cada ayuntamiento podría tener sus voluntarios de protección civil para las cosillas que surjan. El problema no es que cierren instalaciones sino conocer las alternativas que ofrecerán», sentencia el concejal de Hacienda.