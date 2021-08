Ajenjo: "En realidad son 5 festivales con un solo escenario"

El Festival Sonorama Ribera 2021 vuelve de manera presencial del 12 al 14 de agosto, con una edición poco habitual debido a las restricciones por la pandemia, pero con “ganas de coger fuerzas” para los 25 años que cumplirá el próximo 2022. Así lo asegura el director de este evento, Javier Ajenjo, que junto a su equipo ha trabajado intensamente para hacer posible la celebración de Sonorama, con todas las medidas de prevención para evitar un aumento de contagios.

“Afrontamos esta edición con el máximo optimismo y un compromiso máximo”, señala. Para ello se han adaptado una serie de protocolos sanitarios, a fin de evitar un aumento de contagios por COVID-19. De esta forma, el festival acogerá un aforo de 5.000 personas, y además estarán sectorizados en parcelas de mil personas, y los conciertos se verán sentados en sillas. “En realidad son cinco festivales de mil personas con un solo escenario”, explica Ajenjo. Contarán con accesos, salidas independientes, evacuaciones, control del uso de la mascarilla, así como una zona de sillas y otra de restauración.

En este punto Ajenjo explica que las consumiciones se harán en las zonas de restauración, separadas de la zona de sillas para disfrutar del concierto, en las cuales no se puede consumir. Para ello existen estas zonas dedicadas al consumo. Además, las pulseras que deberán llevar los asistentes, permitirán a la organización llevar a cabo una trazabilidad de casos si se produjesen contagios. “Vamos a intentar tener la máxima trazabilidad posible en todo momento. Si alguien no puede venir y tiene que venir otra persona que nos lo notifique”, afirma.

Ajenjo señala además que para ellos era muy importante poder retomar la celebración presencial del festival. “No es el festival habitual ni el que nos gustaría”, se lamenta, aunque destaca la importancia de llevarlo a cabo, porque supondrá un “impulso muy necesario” para la economía de la zona, y les permitirá prepararse para la celebración de la vigesimoquinta edición del Sonorama Ribera, que se celebrará en 2022.

La edición de este año contará con las actuaciones de grupos y artistas como Amaral, Vetusta Morla, Sidonie, Arde Bogotá, León Benavente, Viva Suecia, La La Love You, Cala Vento, Delaporte o Ginebras, entre otros. Una edición “ecléctica” que contará también con el rapero Nach, El Kanka o el rock de los Zigarros.

También se subirán al escenario principal Comandante Twin, Jack Bisonte, Lucía Tacchetti, María de Juan y Queralt Lahoz. Entre los conciertos, los encargados de la música serán distintos DJs que se anunciarán más adelante y que pincharán la mejor música desde la cabina llamada Discogrande como homenaje al amigo del festival Julio Ruiz.

Accesibilidad para todos. Una de las grandes novedades que incorpora el Festival será un nuevo plan de accesibilidad y diversidad, en colaboración con la Fundación Music for All. El objetivo es incorporar acciones y medidas para que las personas con capacidades diversas puedan acceder y disfrutar de los conciertos. De esta forma Sonorama camina hacia la accesibilidad para todos.

“Se están dando una serie de pasos importantísimos para que sea un festival no solo accesible, sino también inclusivo, para que todas las personas con discapacidad visual o auditiva tengan sistemas que les permitan disfrutar de los conciertos”, explicó Ajenjo.

El plan de accesibilidad diseñado para Sonorama Ribera incluirá una amplia relación de medidas que facilitarán la deambulación autónoma e independiente de las personas con discapacidad asistentes en el recinto de conciertos: acceso preferente, señalética accesible, barras accesibles, libre acceso de perros guía, plataforma elevada de visión accesible, carpa de atención y apoyo inclusivo Music for All, etc.